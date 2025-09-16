  1. Clients Privés
Etats-Unis Le Sénat confirme la nomination à la Fed d'un conseiller de Trump

ATS

16.9.2025 - 02:42

Le Sénat américain a approuvé lundi la nomination par le président Donald Trump d'un de ses conseillers économiques à la Réserve fédérale (Fed), à quelques heures d'une réunion clé de la banque centrale des Etats-Unis.

Keystone-SDA

16.09.2025, 02:42

Tenu par la majorité présidentielle républicaine, le Sénat a voté à 48 voix contre 47 pour confirmer à ce poste Stephen Miran, actuellement à la tête du Comité des conseillers économiques (CEA) de la Maison Blanche, lui permettant de siéger mardi et mercredi à la réunion au cours de laquelle la Fed décide du niveau de ses taux directeurs.

