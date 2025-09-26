  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

100% de droits de douane La pharma suisse ne vacille pas face à l'annonce de Trump

ATS

26.9.2025 - 15:23

Le secteur pharmaceutique helvétique s'est déclaré vendredi relativement serein après les nouvelles annonces du président américain Donald Trump, qui veut imposer des droits de douane de 100% sur les médicaments brevetés n'étant pas produits aux Etats-Unis. Les entreprises mettent en avant leur investissements et usines outre-Atlantique.

Novartis espère pouvoir démarrer avant la fin de l'année la construction de cinq nouveaux sites outre-Atlantique, en parallèle à d'autres travaux.
Novartis espère pouvoir démarrer avant la fin de l'année la construction de cinq nouveaux sites outre-Atlantique, en parallèle à d'autres travaux.
Imago

Keystone-SDA

26.09.2025, 15:23

26.09.2025, 16:42

Basilea

«Rien n'a fondamentalement changé pour nous», a indiqué vendredi un porte-parole du laboratoire bâlois contacté par l'agence AWP. «Basilea ne dispose d'aucune capacité de production, ni aux USA ni ailleurs. Nous sous-traitons la manufacture de nos médicaments, ce qui nous offre une certaine souplesse,» a poursuivi le représentant.

Novartis

«Nos investissements de 23 milliards de dollars (18,4 milliards de francs) dans l'infrastructure américaine progressent», selon un porte-parole. Selon ce dernier, Novartis «oeuvre à ce que tous (ses) médicaments importants destinés aux patients américains soient produits aux Etats-Unis». Le groupe rhénan espère pouvoir démarrer avant la fin de l'année la construction de cinq nouveaux sites outre-Atlantique, en parallèle à d'autres travaux.

Roche

Une porte-parole de Roche a rappelé que l'entreprise – par le biais de sa filiale américaine Genentech – prévoit la construction d'une usine à Holly Springs, en Caroline du Nord. Le géant rhénan va par ailleurs engager un investissement de 50 milliards de dollars (près de 40 milliards de francs) dans la recherche et développement outre-Atlantique.

Lonza

«Nous ne nous attendons pas à des effets financiers importants sur nos résultats 2025, suite aux changements prévus dans la politique commerciale américaine», a indiqué une porte-parole de Lonza, ajoutant attendre des détails supplémentaires suite aux récentes annonces du locataire de la Maison-Blanche.

Le groupe bâlois a souligné investir 500 millions de francs dans l'extension du site de Vacaville en Californie et construire une usine de 130'000 m2 pour un client à Portsmouth au New Hampshire.

Le Conseil fédéral informé de l'annonce de Donald Trump

Le Conseil fédéral informé de l'annonce de Donald Trump

Le Département fédéral de l'économie (DEFR) a informé vendredi le Conseil fédéral de l'annonce de nouveaux droits de douane sur les médicaments faite par Donald Trump dans la nuit. Sur sa plateforme Truth Social, le président américain a parlé d'un taux de 100%. Il n'existe pour l'heure aucun décret officiel, côté américain, qui précise l'introduction de droits de douane supplémentaires sur les produits pharmaceutiques et d'autres secteurs, a précisé devant les médias la porte-parole du Conseil fédéral Nicole Lamon. Et d'ajouter que les départements compétents analyseront les mesures annoncées ainsi que leurs répercussions.

26.09.2025

Les plus lus

Drones suspects: la tension monte entre l'Ukraine et la Hongrie
Netanyahu applaudi et hué – Des délégués quittent la salle
Risque d'incendie – BMW rappelle des centaines de milliers de voitures
Plus rien à cirer? – Trump enfreint désormais ouvertement les règles
Le Kremlin juge «dangereuse» l'idée d'abattre des avions russes
Un faux lord irlandais a escroqué Dany Boon à hauteur de 5 millions!