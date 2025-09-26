Le secteur pharmaceutique helvétique s'est déclaré vendredi relativement serein après les nouvelles annonces du président américain Donald Trump, qui veut imposer des droits de douane de 100% sur les médicaments brevetés n'étant pas produits aux Etats-Unis. Les entreprises mettent en avant leur investissements et usines outre-Atlantique.

Novartis espère pouvoir démarrer avant la fin de l'année la construction de cinq nouveaux sites outre-Atlantique, en parallèle à d'autres travaux. Imago

Keystone-SDA ATS

Basilea

«Rien n'a fondamentalement changé pour nous», a indiqué vendredi un porte-parole du laboratoire bâlois contacté par l'agence AWP. «Basilea ne dispose d'aucune capacité de production, ni aux USA ni ailleurs. Nous sous-traitons la manufacture de nos médicaments, ce qui nous offre une certaine souplesse,» a poursuivi le représentant.

Novartis

«Nos investissements de 23 milliards de dollars (18,4 milliards de francs) dans l'infrastructure américaine progressent», selon un porte-parole. Selon ce dernier, Novartis «oeuvre à ce que tous (ses) médicaments importants destinés aux patients américains soient produits aux Etats-Unis». Le groupe rhénan espère pouvoir démarrer avant la fin de l'année la construction de cinq nouveaux sites outre-Atlantique, en parallèle à d'autres travaux.

Roche

Une porte-parole de Roche a rappelé que l'entreprise – par le biais de sa filiale américaine Genentech – prévoit la construction d'une usine à Holly Springs, en Caroline du Nord. Le géant rhénan va par ailleurs engager un investissement de 50 milliards de dollars (près de 40 milliards de francs) dans la recherche et développement outre-Atlantique.

Lonza

«Nous ne nous attendons pas à des effets financiers importants sur nos résultats 2025, suite aux changements prévus dans la politique commerciale américaine», a indiqué une porte-parole de Lonza, ajoutant attendre des détails supplémentaires suite aux récentes annonces du locataire de la Maison-Blanche.

Le groupe bâlois a souligné investir 500 millions de francs dans l'extension du site de Vacaville en Californie et construire une usine de 130'000 m2 pour un client à Portsmouth au New Hampshire.