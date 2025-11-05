  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Poupées sexuelles Son 1er magasin ouvert, le site Shein bientôt suspendu en France 

ATS

5.11.2025 - 16:15

Après l'enquête judiciaire ouverte pour la vente de poupées sexuelles d'apparence enfantine, le gouvernement a décidé d'engager la suspension de la plateforme asiatique en ligne Shein qui a inauguré mercredi son premier magasin physique au monde au BHV.

epa12504601 Le directeur du grand magasin Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), Karl-Stephane Cottendin, coupe le ruban lors de l'inauguration du premier magasin physique du géant asiatique du commerce électronique Shein au grand magasin BHV à Paris, en France, le 5 novembre 2025. EPA/DIMITAR DILKOFF / POOL MAXPPP OUT
epa12504601 Le directeur du grand magasin Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), Karl-Stephane Cottendin, coupe le ruban lors de l'inauguration du premier magasin physique du géant asiatique du commerce électronique Shein au grand magasin BHV à Paris, en France, le 5 novembre 2025. EPA/DIMITAR DILKOFF / POOL MAXPPP OUT
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.11.2025, 16:15

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé engager une procédure de «suspension» en France de la plateforme numérique du distributeur Shein, «le temps» que cette dernière se conforme aux lois du pays.

«Un premier point d'étape devra être fait par les ministres dans les 48 prochaines heures», selon Matignon, qui n'a pas précisé les modalités techniques de l'opération.

Shein a dit prendre acte de la décision du gouvernement, dans un communiqué, martelant que «la sécurité de nos clients et l'intégrité de notre marketplace (place de marché où sont proposés des produits de vendeurs tiers, NDLR) sont nos priorités absolues».

La plateforme souhaite «engager» rapidement le dialogue avec les autorités françaises «afin de répondre aux préoccupations exprimées et de présenter les mesures déjà mises en oeuvre pour protéger les consommateurs français».

Shein a annoncé en parallèle suspendre sa «marketplace» en France, après le scandale lié à la vente de poupées sexuelles ressemblant à des fillettes.

La plateforme a fait ce choix «à la suite de préoccupations liées à certaines mises en ligne effectuées par des vendeurs tiers indépendants» et «indépendamment» de la décision de Matignon d'engager une procédure de suspension.

Ce rebondissement intervient quelques heures à peine après l'inauguration à 13h au BHV de la première boutique physique de Shein, au 6e étage de ce grand magasin au coeur de la capitale française.

Sous la vigilance d'un important dispositif policier, des premiers clients, majoritairement des femmes, sont venus dans l'espace Shein de plus de 1000 m2, par «curiosité» ou parce que «c'est moins cher».

Shein non merci»

Hammani Souhaila, une des premières clientes, sortie tout de même avec un t-shirt à 16,49 euros pour sa fille de 17 ans, a regretté que les produits vendus au BHV étaient «plus cher qu'en ligne».

Laure, cheffe d'entreprise dans le médical, 58 ans, est elle clairement déçue: «c'est une arnaque! Il ne faut pas sortir de HEC pour comprendre ça, je ne reviendrai pas». Elle a toutefois acheté une chemise à 16 euros, intéressée par le bon d'achat équivalent valable dans le reste du BHV.

Face au BHV, le message «Shein non merci» trône sur une affiche en haut de l'Hôtel de Ville, sous la fenêtre de l'élu écologiste – et candidat à la mairie de Paris – David Belliard.

L'arrivée de la plateforme, fondée en 2012 en Chine et désormais basée à Singapour, cristallise les tensions autour de la régulation du commerce en ligne et de la mode jetable.

La vente de poupées sexuelles d'apparence enfantine sur son site internet, constatée par la Répression des fraudes, a entraîné l'ouverture d'une enquête judiciaire. Shein a depuis assuré avoir interdit les produits de type «poupées sexuelles».

«Les poupées, comme par hasard c'est arrivé là, ça ne m'a pas empêchée de venir», répond une autre cliente, Fatima Mriouch, éducatrice de 48 ans. Venue «par curiosité», elle estime qu'"il n'y a pas que Shein» en cause dans les dérives environnementales ou sociales du secteur textile mondial.

L'entreprise a déjà écopé cette année en France de trois amendes pour un total de 191 millions d'euros, pour non-respect de la législation sur les cookies, fausses promotions, informations trompeuses et non-déclaration de microfibres plastiques.

Frédéric Merlin, le patron de la Société des grands magasins (SGM), propriétaire du BHV depuis 2023, a rétorqué que «Shein, c'est 25 millions de clients en France», mercredi sur RTL.

Bientôt cinq autres magasins Shein

Si Shein est autant décrié, outre les accusations de recours à des sous-traitants sous-payés et des pratiques supposées néfastes pour l'environnement, c'est aussi parce qu'il est accusé de causer la ruine du secteur du textile et des petits commerces.

Plusieurs marques françaises ont d'ailleurs fui le BHV, dénonçant un partenariat en contradiction avec leurs valeurs et leurs intérêts.

Cinq autres boutiques Shein ouvriront en province prochainement à Angers, Dijon, Grenoble, Limoges et Reims.

Les plus lus

«D'autres nouvelles déchirantes nous parviennent de Louisville»
À ne pas rater! La superlune de ce soir s’annonce éblouissante
Ivre, il tripote la présidente du Mexique en pleine rue!
Ces arnaques sont les plus dangereuses pour les seniors
La Cour suprême se penche sur les droits de douane massifs de Trump
Scandales, exil, regrets: Juan Carlos, ancien roi d’Espagne, brise le silence