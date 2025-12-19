  1. Clients Privés
Framce Le site Shein échappe à une suspension par la justice

ATS

19.12.2025 - 15:23

Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté vendredi la demande de l'État de blocage provisoire du site Shein en France, jugeant la mesure «disproportionnée» après le retrait volontaire des produits illicites vendus par le géant asiatique de l'e-commerce.

La plateforme chinoise avait fait scandale en présentant dans son assortiment des poupées sexuelles à l'apparence de petites filles (archives).
La plateforme chinoise avait fait scandale en présentant dans son assortiment des poupées sexuelles à l'apparence de petites filles (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.12.2025, 15:23

19.12.2025, 15:32

Le tribunal a reconnu l'existence d'un «dommage grave à l'ordre public» – la vente de poupées sexuelles à l'apparence de fillettes, d'armes et de médicaments – mais a estimé que ces ventes étaient «ponctuelles» et constaté que la plateforme avait retiré les produits.

La justice a toutefois fait «injonction» à Shein de ne pas rétablir la vente de «produits sexuels pouvant caractériser un contenu à caractère pornographique, sans la mise en place de mesures de vérification d'âge».

