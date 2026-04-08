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Bourse suisse Le SMI retrouve des couleurs après l'annonce du cessez-le-feu en Iran

ATS

8.4.2026 - 08:35

La Bourse suisse a démarré très nettement dans le vert mercredi matin après l'amorce d'une détente au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump ayant annoncé un cessez-le-feu de deux semaines avec l'Iran.

A 08h10 à la Bourse suisse, l'indice vedette SMI se préparait à ouvrir en hausse de 3,59% à 13'250,00 points, selon les indications avant-Bourse compilées par la banque Julius Bär (archives).
A 08h10 à la Bourse suisse, l'indice vedette SMI se préparait à ouvrir en hausse de 3,59% à 13'250,00 points, selon les indications avant-Bourse compilées par la banque Julius Bär (archives).
ATS

Keystone-SDA

08.04.2026, 08:35

08.04.2026, 09:43

Hormis les derniers rebondissements dans ce conflit, les investisseurs suivront également de près les prix à la production en zone euro et les Minutes de la réunion monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Cette détente, même fragile, «permet un retour rapide de l'appétit pour le risque, avec un soutien attendu des valeurs cycliques et des secteurs les plus sensibles à l'énergie», analyse John Plassard, associé chez Cité Gestion. L'expert avertit que cette hausse repose sur une hypothèse de stabilisation encore très incertaine, ce qui devrait maintenir une volatilité élevée au cours des prochaines séances.

Thomas Gitzel, économiste en chef chez VP Bank, souligne de son côté que la chute sensible des cours du pétrole, en particulier, «laisse espérer que la hausse des taux d'inflation ne sera qu'un épisode de courte durée. Si les prix du pétrole devaient se stabiliser durablement, les banques centrales pourraient également renoncer aux hausses de taux d'intérêt déjà redoutées».

Vers 09h10, le Brent plongeait de 15,4% à 93,94 dollars le baril, tandis que le WTI lâchait 15,2% à 95,83 dollars le baril.

Sur le plan macroéconomique, les observateurs du marché attendaient les prix à la production en zone euro (IPP) en zone euro qui seront dévoilés en fin de matinée. Ils se pencheront également sur la publication du compte-rendu de la réunion monétaire de Fed, attendue vers 20h00.

En Suisse, le taux de chômage a pour sa part légèrement reculé en mars à 3,1%, soit une baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport au mois de février.

A la Bourse suisse, vers 09h10 l'indice vedette SMI prenait 3,31% à 13'214,34 points, après avoir clôturé la veille en recul de 1,48%.

La quasi-majorité des valeurs vedettes se déployaient dans le vert, seule la défensive Swisscom essuyant un léger repli de 0,07% et le spécialiste des transports et de la logistique Kühne + Nagel demeurant stable. En tête de liste, on retrouvait le groupe technologique ABB (+7,9%), suivi du cimentier Holcim (+7,6%) et du fabricant d'implants dentaires Straumann (+6,8%), dont Goldman Sachs a abaissé l'objectif de cours à 95 francs, contre 100 francs précédemment.

Parmi les poids lourds de la cote, la grande banque UBS gagnait 4,4%, les groupes pharmaceutiques Novartis et Roche, 2,4% et 2,3% respectivement, et le paquebot alimentaire Nestlé 1,3%.

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