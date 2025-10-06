  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Economie Le suédois Saab veut produire des armes sur abonnement

ATS

6.10.2025 - 10:18

Le groupe de défense suédois Saab envisage de produire des armes sur abonnement afin de répondre aux besoins européens de réarmement, a annoncé lundi son directeur général dans un entretien au journal danois Børsen.

L'abonnement proposé par Saab, qui fabrique le chasseur Gripen, serait construit sur un modèle similaire à celui du géant du streaming musical Spotify, suédois lui-aussi (archives).
L'abonnement proposé par Saab, qui fabrique le chasseur Gripen, serait construit sur un modèle similaire à celui du géant du streaming musical Spotify, suédois lui-aussi (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.10.2025, 10:18

06.10.2025, 10:25

«Nous travaillons en étroite collaboration avec FMV (l'administration suédoise pour le matériel de défense, ndlr) pour mettre en place un service d'abonnement où nous recevons un paiement récurrent pour développer des systèmes technologiquement avancés, tels que des drones, en contrepartie de maintenir la capacité de production prête pour le moment où les systèmes seront effectivement nécessaires», a expliqué Micael Johansson.

L'abonnement proposé par Saab, qui fabrique le chasseur Gripen, des systèmes d'armes de combat et des sous-marins, serait construit sur un modèle similaire à celui du géant du streaming musical Spotify, suédois lui-aussi.

«Course aux armements». L'Allemagne va s'autoriser son armée à abattre des drones

«Course aux armements»L'Allemagne va s'autoriser son armée à abattre des drones

Dans un contexte de tensions et d'incertitudes géopolitiques, les Européens renforcent leurs capacités de défense et les groupes d'armement investissent énormément pour augmenter leur capacité de production.

Pour M. Johansson, un service d'abonnement permettrait d'affiner le niveau de capacité de production nécessaire. «Nous évitons de produire dès maintenant des systèmes qui pourraient s'avérer obsolètes en quelques années», a-t-il affirmé. Une éventuelle date de lancement de ce système n'a pas été annoncée

Les plus lus

«Les conditions n'étaient plus remplies» pour rester Premier ministre
Sébastien Lecornu démissionne après moins d’un mois à Matignon
La vraie raison pour laquelle le mode avion est obligatoire pendant le décollage
«Combat de coqs humains» - Trump annonce un duel épique à la Maison Blanche
Blessé par un chien policier dangereux : l’inquiétante passivité des forces de l’ordre
France : 16 mois de montagnes russes politiques