La Chine et le Suriname, petit pays pauvre du nord de l'Amérique du sud disposant d'importantes réserves de pétrole, ont signé un accord en vue de la restructuration de la dette de plus de 475 millions de dollars (environ 420 millions de francs), ont annoncé les autorités dans un communiqué.

Le président du Suriname, Chandrikapersad Santokhi, s'exprime lors d'une session plénière du sommet climatique de l'ONU COP29, mardi 12 novembre 2024, à Bakou, en Azerbaïdjan. (AP Photo/Rafiq Maqbool) KEYSTONE

ATS

Le document ne donne pas les détails de l'accord signé indiquant qu'il s'agit d'une «première phase». Selon les données de juin 2024 du Bureau de gestion de la dette, le Suriname doit 475,7 millions de dollars à la Chine.

«Un accord-cadre entre les deux pays devait d'abord être signé» avant de rééchelonner la dette, a affirmé Malty Dwarkasing, administrateur général de Bureau de gestion de la dette.

«La phase 1 du rééchelonnement concerne tous les arriérés que nous avons jusqu'en 2021 et le rééchelonnement des paiements que nous devions effectuer entre 2022 et 2024. Ces paiements sont à la fois des paiements d'intérêts et des remboursements. Nous avons rééchelonné ces montants sur une période plus longue», explique M. Dwarkasing, soulignant: «une fois que nous aurons restructuré, nous pourrons parler d'éventuels nouveaux prêts».

«Les discussions avec les créanciers nationaux et étrangers sont devenues une réalité et les dettes avec les créanciers commerciaux tels que les détenteurs d'obligations Oppenheimer, le Club de Paris et l'Inde ont déjà été réglées», a ajouté Karel Eckhorst du Fond Monétaire international et membre de l'équipe de négociation.

L'ancienne colonie néerlandaise, qui dispose en théorie de grandes réserves de pétrole, a longuement attendu que des investisseurs étrangers se décident à exploiter les champs off-shore. Début octobre, le géant pétrolier français TotalEnergies a annoncé un investissement «d'environ 10,5 milliards de dollars» avec un démarrage de la production prévu en 2028. La manne pétrolière pourrait permettre au pays parmi les plus pauvres d'Amérique de sortir d'une crise économique qui perdure.

