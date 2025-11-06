  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Marché de l'emploi Le taux de chômage augmente en octobre

ATS

6.11.2025 - 09:09

Le Seco a dénombré 219'696 demandeurs d'emploi en octobre (archives).
Le Seco a dénombré 219'696 demandeurs d'emploi en octobre (archives).
ATS

Le marché du travail suisse souffre de la conjoncture économique morose, affectée notamment par les droits de douane américains. Le taux de chômage a augmenté de 0,1 point de pourcentage sur un mois à 2,9% en octobre.

Keystone-SDA

06.11.2025, 09:09

En octobre, le nombre de chômeurs a augmenté de 1979 personnes, soit 1,5% de plus par rapport au mois précédent pour atteindre 135'212 personnes, indique jeudi le Secrétariat d'État à l'économie (SECO). Par rapport au même mois de 2024, le chômage a gonflé de 16,1%.

Corrigé des variations saisonnières, le nombre de chômeurs a pris 0,5% sur un mois, affectant 140'018 personnes. Ainsi calculé, le taux de chômage s'est maintenu à 3,0%.

Le nombre de chômeurs âgés de 15 à 24 ans a baissé de 2,8% par rapport à septembre, portant les données à 13'470 jeunes. Sur un an par contre, les chiffres sont en hausse de 15,9%. Le taux de chômage de cette catégorie a reculé de 0,1 point de pourcentage à 3,1% en octobre.

Le nombre de chômeurs âgés de 50 à 64 ans a atteint 36'969 individus, soit 2,1% de plus sur un mois et 15,5% sur un an. Là aussi, le taux de chômage des seniors a fait du surplace à 2,5%.

En octobre, le Seco a comptabilisé 219'696 demandeurs d'emploi, soit 5946 personnes de plus qu'en septembre (+2,8%) et 28'533 personnes de plus qu'il y a un an (+14,9%).

A fin octobre, 3008 personnes avaient épuisé leurs droits aux indemnités de chômage au cours du mois d'août, ce qui correspond à 502 personnes de moins qu'en juillet (-14,3%).

Les plus lus

Gueule de bois à la Maison Blanche
Michel Haddi: « je suis tombé fou amoureux d’elle »
Un village réservé aux Blancs: l'effrayant projet d'un Américain