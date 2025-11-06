Le Seco a dénombré 219'696 demandeurs d'emploi en octobre (archives). ATS

Le marché du travail suisse souffre de la conjoncture économique morose, affectée notamment par les droits de douane américains. Le taux de chômage a augmenté de 0,1 point de pourcentage sur un mois à 2,9% en octobre.

Keystone-SDA ATS

En octobre, le nombre de chômeurs a augmenté de 1979 personnes, soit 1,5% de plus par rapport au mois précédent pour atteindre 135'212 personnes, indique jeudi le Secrétariat d'État à l'économie (SECO). Par rapport au même mois de 2024, le chômage a gonflé de 16,1%.

Corrigé des variations saisonnières, le nombre de chômeurs a pris 0,5% sur un mois, affectant 140'018 personnes. Ainsi calculé, le taux de chômage s'est maintenu à 3,0%.

Le nombre de chômeurs âgés de 15 à 24 ans a baissé de 2,8% par rapport à septembre, portant les données à 13'470 jeunes. Sur un an par contre, les chiffres sont en hausse de 15,9%. Le taux de chômage de cette catégorie a reculé de 0,1 point de pourcentage à 3,1% en octobre.

Le nombre de chômeurs âgés de 50 à 64 ans a atteint 36'969 individus, soit 2,1% de plus sur un mois et 15,5% sur un an. Là aussi, le taux de chômage des seniors a fait du surplace à 2,5%.

En octobre, le Seco a comptabilisé 219'696 demandeurs d'emploi, soit 5946 personnes de plus qu'en septembre (+2,8%) et 28'533 personnes de plus qu'il y a un an (+14,9%).

A fin octobre, 3008 personnes avaient épuisé leurs droits aux indemnités de chômage au cours du mois d'août, ce qui correspond à 502 personnes de moins qu'en juillet (-14,3%).