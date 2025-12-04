  1. Clients Privés
Marché du travail Le taux de chômage reste stable en novembre

ATS

4.12.2025 - 09:19

La situation sur le marché du travail n'a guère évolué en novembre, nonobstant une hausse de 3648 (+2,7%) du nombre d'inscrits aux offices régionaux de placement (ORP) à 138'860 personnes. Le taux de chômage est resté stable en rythme mensuel à 2,9%.

A fin novembre, 138'860 personnes étaient inscrites dans les offices régionaux de placement (ORP), 3648 de plus qu'un mois auparavant (archives).
Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières (CVS) est lui aussi demeuré stable à 3,0%, indique jeudi par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Sur un an, la proportion de sans-emplois a augmenté de 0,3 point de pourcentage et de 0,4 point pour le taux CVS.

Entre octobre et novembre, le chômage des jeunes (15 à 24 ans) a légèrement diminué de 73 personnes ou 0,5%, à 13'397, pour un taux stable de 3,1%. Du côté des seniors, une augmentation de 3,4% à 38'324 inscrits est constatée par le Seco, qui a calculé une proportion de 2,6% (+0,1 point). Sur un an, les progressions du nombre de chômeurs dépassent les 10%.

La chiffres de demandeurs d'emplois indiquent une forte hausse de 6188 personnes ou +2,8% sur un mois, à 225'884. Une diminution ressort cependant des statistiques CVS. Le nombre de postes vacants s'est étiolé de 6,6% à 32'670, dont plus de la moitié sont soumis à l'obligation d'annoncer les postes vacants.

Le nombre de personnes ayant épuisé leurs droits aux indemnités de chômage au cours du mois de septembre s'élevait à 2465, soit 541 personnes de moins (-18,0%) que le mois précédent, précise le communiqué.

