La situation sur le marché suisse de l'emploi est demeurée stable en mars. Le taux de chômage est resté sous la barre des 3,0%, à 2,9%.

Par rapport au même mois de 2024, le chômage a augmenté de 23'976 personnes (+22,1%). ATS

Keystone-SDA ATS

Au cours du mois sous revue, le nombre de chômeurs a reculé de 2877 personnes (-2,1%) par rapport au mois précédent pour atteindre 132'569 personnes, selon les chiffres du Seco publiés vendredi.

Par rapport au même mois de 2024, le chômage a augmenté de 23'976 personnes (+22,1%).

Corrigé des variations saisonnières, le nombre de chômeurs a augmenté de 3330 personnes sur un mois à 128'774 personnes. Le taux de chômage a progressé à 2,8% après 2,7% en février. Le taux de chômage des jeunes a baissé de 0,1 point de pourcentage sur un mois à 2,6%. Celui des seniors a fait de même à 2,6% également.

Sur un an, le nombre de jeunes chômeurs a augmenté de 2207 personnes, soit de 23,2% et celui des seniors de 6109 personnes (+20,0%). En mars, 212'390 de demandeurs d'emploi étaient recensés, soit 309 personnes de moins qu'en février. Sur un an, le bond est de 19,1% à 33'998 personnes supplémentaires.

Le nombre de personnes ayant épuisé leurs droits aux indemnités chômage au cours du mois de janvier 2025 s'élevait à 3309 personnes. Cela représente 1079 personnes de plus (+48,4%) qu'en décembre dernier.

Le nombre de postes vacants corrigé des variations saisonnières a reculé de 1868 (-4,2%) par rapport au mois précédent, à 42'530 postes.

Selon les données connues à fin mars, la réduction de l'horaire de travail a touché 9202 personnes en janvier, soit 9,3% de plus qu'en décembre.

Concernant les chiffres de la Caisse de compensation de l'assurance chômage (CCA), les recettes ont reculé de 3,1% à 8,86 milliards de francs en 2024 par rapport à l'année précédente. Les dépenses totales ont avancé à 7,46 milliards, après 6,38 milliards. Ainsi, l'excédent de recettes généré a atteint 1,40 milliard contre 2,76 milliards en 2023.