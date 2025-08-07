  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

En Suisse Le taux de chômage se stabilise à 2,7% en juillet

ATS

7.8.2025 - 09:13

Le marché du travail suisse a fait du surplace en juillet. Le taux de chômage a stagné à 2,7%, comme déjà en juin et en mai, malgré une augmentation du nombre de chômeurs.

Le marché du travail suisse a fait du surplace en juillet. Ici, l'agence de la Caisse cantonale de chomage (CCh) à Gland (VD). (archive)
Le marché du travail suisse a fait du surplace en juillet. Ici, l'agence de la Caisse cantonale de chomage (CCh) à Gland (VD). (archive)
ATS

Keystone-SDA

07.08.2025, 09:13

07.08.2025, 09:15

Au cours du mois sous revue, le nombre de chômeurs a augmenté de 2277 personnes (+1,8%) par rapport au mois précédent pour atteindre 129'154 personnes. Sur un an, le chômage a augmenté de 21'438 personnes (+19,9%), selon les chiffres publiés jeudi par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO).

Le nombre de chômeurs corrigé des variations saisonnières a augmenté de 1,2% par rapport au mois précédent, pour atteindre 137'049 personnes. Le taux de chômage ajusté s'est maintenu à 2,9% en juillet.

Entre juin et juillet, le nombre de jeunes chômeurs, âgés de 15 à 24 ans, a augmenté de 7,4% à 11'496 personnes. Sur un an, cela correspond à une hausse de 16,1%. Le nombre de chômeurs âgés de 50 à 64 ans s'est stabilisé sur un mois mais a crû de presque 20% sur un an.

En tout, 209'441 demandeurs d'emploi ont été comptabilisés, soit 2573 personnes de plus qu'en juin (+1,2%). Par rapport au même mois de l'année précédente, ce nombre a donc augmenté de 30'302 personnes (+16,9%). Le taux de demandeurs d'emploi s'est maintenu à 4,4% en juillet 2025.

Selon les données disponibles à fin juillet, le nombre de personnes ayant épuisé leurs droits aux indemnités de chômage au cours du mois de mai s'élevait à 3037, soit 99 personnes de moins (-3,2%) qu'en avril. Le mois dernier, 39'805 postes vacants ont été annoncés aux ORP (+0,1% sur un mois).

La réduction de l'horaire de travail a touché 11'940 personnes en avril, soit 2047 de moins (-14,6%) qu'en mars, d'après les informations disponibles sur le chômage partiel. Le nombre de secteurs d'exploitation concernés après une période de saisie de trois mois a diminué de 8,6% sur un mois à 688 domaines.

Les plus lus

«Je peux faire tout ce que je veux» - La mystérieuse idée de Trump qui fait jaser
Le coup de massue se confirme : aucun accord annoncé !
La gifle controversée d’Edimilson Fernandes qui a condamné YB
Donald Trump menace de «prendre le contrôle» de Washington !
Et si les droits de douane américains n’étaient que temporaires ?
Il voulait transmettre à Moscou des informations sur un puissant char américain