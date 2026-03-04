Le trafic de pétroliers traversant le détroit d'Ormuz a chuté de 90% en une semaine, a indiqué mercredi sur X (ex-Twitter) la société d'analyse Kpler, alors que l'Iran poursuit sa campagne de représailles dans le Golfe.

De rares pétroliers s'aventurent encore à travers ce passage stratégique mais hautement exposé. (archive) ATS

Keystone-SDA ATS

«L'analyse de l'activité de navigation indique que les transits de pétroliers sont actuellement 90% en dessous de la semaine dernière», a détaillé l'éditeur du site MarineTraffic.

«Contrairement aux autres types de navires, dont les mouvements ont largement cessé, certains pétroliers traversent encore le détroit d'est en ouest, pour partie avec leur transpondeur éteint», a précisé Matt Wright, analyste chez Kpler.