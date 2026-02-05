  1. Clients Privés
«Alerte rouge» «Une vraie patinoire» : le trafic à l'aéroport de Berlin paralysé par le verglas

ATS

5.2.2026 - 20:46

Le verglas qui sévissait jeudi dans le nord-est de l'Allemagne a obligé les autorités aéroportuaires à annuler tous les vols prévus dans la soirée, départs comme arrivées, à l'aéroport de Berlin, a indiqué ce dernier à l'AFP.

En raison du verglas, tous les vols de jeudi soir ont été annulés à l'aéroport de Berlin (image d'illustration).
En raison du verglas, tous les vols de jeudi soir ont été annulés à l'aéroport de Berlin (image d'illustration).
ATS
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

05.02.2026, 20:46

05.02.2026, 20:51

«En principe, l'aéroport a cessé ses activités» à partir de 19h30 car «c'est une vraie patinoire», a résumé une porte-parole de l'infrastructure, contactée par l'AFP.

Environ 30 vols étaient prévus à partir de cette heure au décollage et environ 70 à l'atterrissage. Déjà le matin, aucun décollage n'avait été possible et certains atterrissages avaient été annulés.

En fin d'après-midi, «plusieurs dizaines» de vols avaient déjà été annulés, avait résumé à l'AFP une autre porte-parole, qui disait ne pas pouvoir fournir de chiffres précis compte tenu de l'évolution rapide.

Nombre de passagers. Londres-Heathrow premier aéroport européen, Istanbul en embuscade

Nombre de passagersLondres-Heathrow premier aéroport européen, Istanbul en embuscade

En début de soirée, l'alerte rouge pour verglas émise par le Service météorologique allemand (DWD) concernait une grande partie de l'Allemagne de l'est, du sud-ouest de Berlin jusqu'à la mer Baltique.

Vingtaine de blessés

Parmi les perturbations et accidents provoqués par les chutes de neige et de pluie verglaçante dans cette partie nord-est du pays, une série d'accidents sur une autoroute à Potsdam a fait une vingtaine de blessés dans l'après-midi.

La liaison ferroviaire entre Berlin et Hanovre, et des lignes régionales du nord-est ont été affectées. Une partie du littoral baltique, notamment l'île touristique de Rügen, était recouverte d'une spectaculaire couche de glace après le gel persistant des derniers jours.

Intempéries. Trente morts aux États-Unis à cause du froid polaire

IntempériesTrente morts aux États-Unis à cause du froid polaire

A Berlin, les plaques de glace causées par cette vague de froid hivernale ont alimenté un vif débat sur la nécessité d'utiliser du sel, nuisible pour l'environnement, pour éviter les accidents.

En Allemagne, le mois de janvier a été nettement plus froid – 1,6 degré de moins en moyenne – que la moyenne nationale des 3 dernières décennies, selon le DWD.

