Jusqu'à 26 fois plus cher En Europe, les prix du train sont nettement supérieurs à ceux de l’avion

ATS

21.8.2025 - 17:39

Voyager en train plutôt qu'en avion à travers l'Europe est plus cher dans 54% des cas, selon une étude publiée jeudi par Greenpeace Europe.

Les gens sont encouragés à prendre l'avion pour voyager en Europe, même lorsqu'il existe une liaison ferroviaire raisonnable, dénonce Greenpeace dans une étude. (photo symbolique)
Les gens sont encouragés à prendre l'avion pour voyager en Europe, même lorsqu'il existe une liaison ferroviaire raisonnable, dénonce Greenpeace dans une étude. (photo symbolique)
ATS

Keystone-SDA

21.08.2025, 17:39

21.08.2025, 17:54

L'ONG a analysé 109 trajets transfrontaliers et 33 trajets au sein d'un même pays. Pour tous, l'itinéraire en train était «raisonnablement» praticable, soit dans la journée, soit en train de nuit.

Le train est jusqu'à 26 fois plus cher que l'avion, selon les comparaisons réalisées par Greenpeace, qui cite le cas extrême d'un trajet Barcelone – Londres réservé un mois à l'avance: 389 euros pour le train contre 14,99 euros pour l'avion. «Il est clair que les gens sont encouragés à prendre l'avion pour voyager en Europe, même lorsqu'il existe une liaison ferroviaire raisonnable», avance l'ONG environnementale.

Arrêt de travail illégal. Les hôtesses et stewards d'Air Canada poursuivent leur grève

Arrêt de travail illégalLes hôtesses et stewards d'Air Canada poursuivent leur grève

La France est le pays où les voyages ferroviaires transfrontaliers sont les plus chers par rapport aux vols, où «95% de tous les itinéraires étaient plus chers en train au moins 6 jours sur 9», selon ce même rapport. Les trains de nuit constituent, selon l'ONG, «la meilleure option pour les trajets longue distance respectueux du climat», même s'ils sont «généralement plus chers» que les vols à bas coût.

Péages ferroviaires en cause

Greenpeace souhaite que le transport ferroviaire soit «systématiquement moins cher sur tous les itinéraires à travers l'Europe», et dénonce le fait que le kérosène ne soit pas taxé alors que «les opérateurs ferroviaires sont soumis à des taxes sur l'énergie, à la TVA et à des redevances élevées d'accès aux voies dans de nombreux pays».

Ces redevances, ou péages ferroviaires, sont «la principale raison de la différence de prix entre avion et train», explique François Guénard, associé en charge du secteur ferroviaire chez Roland Berger. «L'infrastructure ferroviaire coûte très cher à entretenir, et une partie de ces financements se fait par les péages» développe le spécialiste.

Porte défectueuse. Des voyageurs de 2e classe coincés en 1ère : les CFF réclament un supplément

Porte défectueuseDes voyageurs de 2e classe coincés en 1ère : les CFF réclament un supplément

Pour lui, une des solutions pour améliorer l'offre de trains en Europe serait d'«adapter petit à petit les infrastructures pour que les trains puissent circuler aisément entre plusieurs pays», notamment unifier l'écartement des rails ou les courants d'alimentation.

À l'échelle nationale, les liaisons en train sont moins chères que celles en avion pour «70% d'entre elles» selon Greenpeace. Le train est l'un des modes de transport les moins émetteurs en CO2 par passager-kilomètre contrairement à l'avion qui est le plus polluant.

