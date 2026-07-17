En Suisse, les transports ont coûté environ 117 milliards de francs en 2023. Parallèlement, le volume du trafic a considérablement augmenté depuis 2000. La voiture reste le moyen de transport dominant.

En 2024, la voiture dominait le transport de personnes avec une part de 68% (archives).

La voiture domine Le transport augmente en Suisse et les coûts aussi

Le transport de personnes représente 77% des coûts totaux, indique vendredi l'Office fédéral de la statistique dans sa brochure «Mobilité et transports». Les 23% restants sont dus au transport de marchandises. Entre 2019 et 2023, les coûts totaux ont augmenté de 8%, précise le document.

Dans le domaine du transport de personnes, le volume de trafic a augmenté d’un quart depuis l’année 2000. Selon ces données, la voiture dominait en 2024 avec une part de 68% des kilomètres-personnes parcourus. Le train suivait avec 18%.

Selon les chiffres de 2021, les Suisses passaient en moyenne 80 minutes par jour dans les transports. La majeure partie de ce temps, soit 41,6 minutes, était consacrée à des activités de loisirs.

Le nombre de véhicules à moteur en circulation a atteint 6,9 millions. Parmi ceux-ci, 4,8 millions sont des voitures particulières, ce qui correspond à un doublement depuis 1980. En 2025, une voiture sur vingt était électrique.

Transit alpin en baisse

Contrairement au transport de personnes, les prestations de transport de marchandises sont restées globalement stables au cours des vingt dernières années. Soixante-trois pour cent de ces prestations ont ainsi été assurées par la route, contre 37% par le rail. Le nombre de camions traversant les Alpes a diminué d’un tiers depuis l’an 2000.

Malgré un volume de trafic élevé, les émissions de CO2 liées aux transports ont diminué de 16% depuis l’an 2000. En 2024, ce secteur était responsable de 42% des émissions totales de CO2 et de 38% de la consommation d’énergie en Suisse.

La sécurité routière a quant à elle connu une évolution positive. Le nombre de victimes d’accidents mortels a nettement diminué depuis les années 1970.