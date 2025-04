Les premiers Etats généraux de la viticulture valaisanne se sont déroulés lundi après-midi à Conthey. Ils ont réuni plus de 250 professionnels. Avec cette rencontre, l'Etat du Valais, via son Office de la vigne et du vin, a voulu donner la parole à l'ensemble des acteurs de la vitiviniculture cantonale afin de créer «une vision coordonnée» pour le secteur.

Les premiers états généraux de la viticulture valaisanne ont eu lieu ce lundi à Conthey. L'occasion de mettre autour de la table plusieurs professionnels de la branche (photo d'illustration). ATS

Les vignerons professionnels, les encaveurs et les vignerons encaveurs ont été invités à échanger sur différentes thématiques en lien avec la production, le marché et les structures de la branche.

Cette réflexion a pris la forme d'ateliers participatifs, conduits par la Fondation pour le développement durable des régions de montagne. La démarche vise à mettre en place des outils et des bases légales adaptés aux défis à venir et à développer une stratégie coordonnée et portée par la profession.

Les amateurs seront pris en compte

Plus de 250 personnes issues plus de 200 entreprises représentant 75% du volume de l’encavage et plus de 50% des surfaces ont échangé durant plusieurs heures. La synthèse de toutes ces discussions sera transmise aux participants, qui pourront apporter des précisions ou des compléments. Une consultation plus large suivra, auprès des vignerons amateurs, des cafetiers-restaurateurs, des prescripteurs ou encore des metteurs en marché.

En mai 2024, le Grand Conseil avait adopté à la quasi-unanimité un crédit-cadre pour la modernisation du vignoble valaisan. Le projet «Vignoble du XXIe siècle» vise à diminuer le morcellement et à encourager le renouvellement du vignoble cantonal, tout en le modernisant.