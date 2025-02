En Valais, les métiers de l'intendance disposent désormais d'une certification pour des compétences pratiques (photo d'illustration). ATS

Le Valais étoffe sa gamme de reconnaissance des acquis professionnels (RAP). Après la cuisine et le domaine du service, c'est au tour de celui de l'intendance d'obtenir une certification pour des compétences pratiques.

Keystone-SDA, fazw, ats ATS

Ce programme cantonal se veut uniquement ouvert aux personnes qui n'ont pas les prérequis de base pour accéder à un certificat fédéral de capacité (CFC) ou à une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). Toutes les personnes domiciliées en Valais, se formant dans une entreprise ou une institution du canton peuvent bénéficier de la RAP, indiquent vendredi les porteurs du projet.

Ces mesures concernent principalement les personnes travaillant dans des domaines sans certification de travail, celles issues de l'aide sociale et de la migration, et les personnes au chômage ou avec un handicap. Elles s'adressent aux employés chargés des activités d'entretien, d'accueil et de service dans les ménages collectifs dans des hôtels mais aussi des foyers, des crèches, des homes ou à l'hôpital.

Un concept gagnant-gagnant

Concrètement, le candidat choisit les compétences à valider. Puis un formateur ou un responsable de stage effectue des évaluations périodiques. Cette phase s'achève par un examen. En cas de réussite, un certificat sur lequel apparait uniquement les compétences acquises et le niveau d'autonomie est établi par l'Etat du Valais, Hôtel et Gastro formation Valais et l'ORTRA Santé, l'organisation du monde du travail des domaines de la santé et du travail social.

Cette démarche se veut gagnant-gagnant. Pour le candidat, il s'agit d'acquérir de nouvelles compétences pratiques, adaptées à son niveau, et de valider celles déjà acquises par une certification reconnue. Pour l'employeur, il se verra proposer du personnel apte à réaliser certaines tâches spécifiques qui correspondent à ses besoins.

Par ailleurs, une RAP Viticulture-murs en pierres sèches, en collaboration avec l'école d'agriculture du Valais à Châteauneuf, est en cours de finalisation et doit voir le jour cette année.