Le concepteur vaudois de nanosatellites Astrocast fait vendredi l'objet d'un appel à créanciers, dans le cadre d'une procédure de sursis concordataire. Ce répit provisoire a été accordé fin juin et court jusqu'au 1er janvier 2026, indique une publication vendredi dans la feuille officielle suisse du commerce (FOSC).

Astrocast avait lancé son premier satellite en décembre 2018 à l'aide d'une fusée Falcon 9 de SpaceX (image d'illlustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Fondé en 2014 à Lausanne, Astrocast a connu une éphémère cotation de 2021 à 2024, sur la place Euronext Growth d'Oslo. L'entreprise avait lancé son premier satellite en décembre 2018. L'objet, de la taille d'une boîte à chaussures, s'était envolé de Californie à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, la compagnie d'Elon Musk.