  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Espace Le vaudois Astrocast placé en sursis concordataire

ATS

8.8.2025 - 07:41

Le concepteur vaudois de nanosatellites Astrocast fait vendredi l'objet d'un appel à créanciers, dans le cadre d'une procédure de sursis concordataire. Ce répit provisoire a été accordé fin juin et court jusqu'au 1er janvier 2026, indique une publication vendredi dans la feuille officielle suisse du commerce (FOSC).

Astrocast avait lancé son premier satellite en décembre 2018 à l'aide d'une fusée Falcon 9 de SpaceX (image d'illlustration).
Astrocast avait lancé son premier satellite en décembre 2018 à l'aide d'une fusée Falcon 9 de SpaceX (image d'illlustration).
ATS

Keystone-SDA

08.08.2025, 07:41

08.08.2025, 07:43

Fondé en 2014 à Lausanne, Astrocast a connu une éphémère cotation de 2021 à 2024, sur la place Euronext Growth d'Oslo. L'entreprise avait lancé son premier satellite en décembre 2018. L'objet, de la taille d'une boîte à chaussures, s'était envolé de Californie à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, la compagnie d'Elon Musk.

Les plus lus

«C’est la faute du Noir» - L'ancien directeur de Credit Suisse règle ses comptes !
Le cyclisme a «un gros problème en ce moment»
Trump, Hitler et le Covid-19 : une ex-actrice de l’univers «Star Wars» fait scandale
Tempête politique après «l'échec très clair»: pluie de critiques contre Keller-Sutter et Parmelin
Episode caniculaire en vue : la France touchée avant la Suisse
L’incroyable Victoria Mboko va au bout de son rêve ! Naomi Osaka s’effondre