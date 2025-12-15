  1. Clients Privés
Economie Le yen exalté, le bitcoin poursuit sa chute

ATS

15.12.2025 - 17:34

Le yen grimpe lundi, surfant sur un regain des anticipations d'une hausse de taux de la Banque du Japon vendredi, tandis que le bitcoin continue de pâtir des craintes sur sa volatilité.

Le bitcoin chutait lundi de 1,69%, à 86'973,06 dollars. (archive)
Le bitcoin chutait lundi de 1,69%, à 86'973,06 dollars. (archive)


Keystone-SDA





Particulièrement scruté par les investisseurs, le dernier baromètre Tankan sur le climat des affaires au Japon, publié lundi, «table sur le fait que la BoJ devrait reprendre ses hausses de taux cette semaine», indique Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Un rapport de la banque centrale japonaise sur les prévisions de croissance des salaires, également dévoilé lundi, va aussi dans ce sens.

Le marché estime que la banque centrale japonaise devrait rehausser son taux directeur d'un quart de point de pourcentage, à l'issue de sa réunion de deux jours qui doit débuter jeudi.

Vers 16h00 GMT (17h00 à Paris), la monnaie nippone prenait 0,42% par rapport au billet vert, à 155,14 yens pour un dollar.

Le billet vert est lui-même en repli de 0,19% vis-à-vis de l'euro, à 1,1762 dollar.

«La plupart des données économiques retardées par la paralysie des services gouvernementaux américains seront publiées cette semaine» et «indiqueront donc si les baisses de taux» de la Réserve fédérale américaine (Fed) durant cette période «étaient judicieuses», note Kathleen Brooks, analyste chez XTB.

En toile de fond, Kevin Hassett, conseiller économique de Donald Trump – lui-même fervent partisan de coupes de taux plus profondes -, reste l'un des favoris dans la course pour piloter la Fed après le départ de son président Jerome Powell en mai prochain.

«Les marchés anticipent au moins deux baisses des taux américains l'année prochaine, ce qui devrait soutenir les prix» de l'or, valeur refuge concurrente du dollar, avance Lukman Otunuga, de FXTM, dans une note dédiée à l'AFP.

L'or proche d'un sommet historique

Le métal jaune gagnait 0,42% à 4318,00 dollars l'once (31,1 g), lorgnant sur son sommet historique atteint fin octobre, à 4381,52 dollars.

En hausse de plus de 65% cette année, l'or «est en voie de réaliser sa meilleure performance annuelle depuis 1979», fait remarquer l'analyste.

D'autres métaux précieux bénéficient de ce climat, comme l'argent, proche de son plus haut historique franchi vendredi.

Le platine s'est lui envolé lundi jusqu'à 1816,68 dollars l'once, un niveau inédit depuis 2011.

A l'inverse, les cryptoactifs, considérés comme plus volatils, perdent du terrain. Le bitcoin chutait lundi de 1,69%, à 86'973,06 dollars.

Les observateurs du marché tablent en outre sur une baisse de taux de la Banque d'Angleterre jeudi, et sur un statu quo monétaire de la Banque centrale européenne le même jour.

