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Energie Leclanché : nouvelle prolongation pour publier son rapport annuel

ATS

1.6.2026 - 11:41

Le concepteur de solutions de stockage d'énergie Leclanché a annoncé lundi avoir déposé une demande de prolongation jusqu'au 31 juillet du délai de publication de son rapport annuel 2025. La société yverdonnoise n'a pas été en mesure de publier ce rapport avant le 31 mai, date limite initialement prolongée par le régulateur SIX Exchange Regulation.

Leclanché a déposé une demande de prolongation jusqu'au 31 juillet du délai de publication de son rapport annuel 2025 (archives).
Leclanché a déposé une demande de prolongation jusqu'au 31 juillet du délai de publication de son rapport annuel 2025 (archives).
ATS

Keystone-SDA

01.06.2026, 11:41

01.06.2026, 11:48

La cotation des actions nominatives de Leclanché à la Bourse suisse est suspendue «jusqu'à nouvel ordre» depuis ce lundi matin, a indiqué l'opérateur de la place zurichoise SIX Swiss Exchange dans un communiqué séparé. Vendredi, son dernier jour de négoce, le titre valait 0,08 franc.

Pour 2026, aucun objectif financier n'a été communiqué. Leclanché a indiqué être en «discussions avancées» avec un «partenaire stratégique» non identifié pour un accord de financement destiné à soutenir la continuité d'exploitation jusqu'en juin 2027.

En février, la direction avait levé 16,7 millions de francs pour notamment payer les salaires en retard.

Le même mois, un nouveau directeur financier avait été nommé. Jens Emrich avait repris le poste vacant depuis décembre dernier, après le départ d'Hubert Angleys qui assurait l'intérim depuis l'automne 2024. «Cette transition s'est déroulée dans un contexte financier difficile et a nécessité un délai supplémentaire afin d'assurer une passation de pouvoir complète ainsi que la consolidation et la vérification adéquates des informations financières en vue de l'établissement du rapport annuel», avait alors expliqué l'entreprise.

En avril, Leclanché a renforcé son capital avec la conversion d'environ 10,0 millions de francs de dette en fonds propres auprès de son actionnaire majoritaire. Les nouvelles actions seront émises à partir du capital conditionnel. Selon les chiffres non audités de fin avril, les fonds propres étaient affichés en négatif à 16,9 millions.

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