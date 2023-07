Legrand, fabricant français de matériel électrique, a annoncé lundi un relèvement de ses objectifs annuels après un bénéfice net en hausse de 18,8% au premier semestre en dépit d'"un contexte de marché du bâtiment en retrait».

Sur un chiffre d'affaires de 4,294 milliards d'euros en progression de 4,9% au premier semestre, le groupe a dégagé 650,9 millions d'euros (624,2 millions de francs) de bénéfice net, contre 548,1 millions (525,6 millions en francs) à la même période l'an dernier, a indiqué le groupe dans un communiqué.

La croissance du groupe basé à Limoges a notamment été soutenue par des segments porteurs tels que les solutions d'efficacité énergétique, les produits connectés et pour datacenters, selon le groupe.

Legrand a par ailleurs annoncé sa troisième acquisition depuis le début de l'année, Teknica, spécialiste chilien de solutions intégrées électriques, en particulier pour les datacenters et les infrastructures (45 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peine moins en francs).

«Les résultats du premier semestre sont très solides et ce dans un contexte de marché du bâtiment globalement en retrait», a commenté Benoît Coquart, directeur général de Legrand, en annonçant une révision à la hausse de ses objectifs annuels de croissance et, dans une moindre mesure, de sa marge pour l'année 2023.

Legrand vise désormais une croissance de ses ventes (hors effet de change et hors effets du retrait de la Russie) comprise entre +5% et +8% (contre +2% et +6% précédemment) et une marge opérationnelle ajustée, avant acquisitions (à périmètre 2022) et hors Russie et impacts liés, d'environ 20,5% des ventes (contre environ 20% précédemment).

En janvier, le groupe avait annoncé son retrait de Russie, sur fond de «difficultés opérationnelles» liées au conflit en Ukraine, assorti d'une dépréciation d'actifs de 150 millions d'euros. Ses activités en Russie représentaient environ 1,5% de ses ventes en 2022.

Comme Bonduelle, Leroy Merlin et Auchan (Mulliez), ou encore Lactalis, le groupe Legrand faisait partie des rares entreprises françaises qui avaient poursuivi leurs activités en Russie, frappée par de multiples sanctions européennes après l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

