«Faites confiance à Trump» L’inflation s’accélère aux Etats-Unis

ATS

26.9.2025 - 17:30

L'inflation ne laisse pas de répit aux Américains: elle s'est encore accélérée le mois dernier, compliquant l'équation pour les classes moyennes et populaires.

D'autant que le marché du travail n'est plus aussi dynamique et donc que les opportunités de trouver un meilleur salaire se sont asséchées (photo d'illustration).
D'autant que le marché du travail n'est plus aussi dynamique et donc que les opportunités de trouver un meilleur salaire se sont asséchées (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.09.2025, 17:30

En août, l'indice d'inflation PCE était en progression de 2,7%, contre 2,6% en juillet, a rapporté vendredi le ministère américain du Commerce. Il s'agit du rythme le plus élevé depuis février et d'une nouvelle incartade par rapport à l'objectif de la banque centrale des Etats-Unis (Fed), qui est de 2%.

Cette accélération de l'inflation, conjuguée à la faiblesse actuelle du dollar, grignote le pouvoir d'achat des Américains. D'autant que le marché du travail n'est plus aussi dynamique et donc que les opportunités de trouver un meilleur salaire se sont asséchées.

D'un mois sur l'autre, l'indice PCE s'est aussi accéléré légèrement (à +0,3% après +0,2%). L'inflation sous-jacente (hors prix volatils de l'énergie et de l'alimentation) est en revanche stable par rapport au mois précédent, à 2,9% en glissement annuel.

Valeur refuge. Le cours de l'or s'envole: l'once frôle les 3760 dollars!

Valeur refugeLe cours de l'or s'envole: l'once frôle les 3760 dollars!

Ces évolutions étaient attendues par les investisseurs, selon le consensus publié par MarketWatch. Et il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans ce rapport: les revenus personnels ont augmenté plus qu'anticipé, de même que la consommation des ménages, signes que la première économie mondiale tourne encore en dépit des turbulences sur le front des droits de douane.

«Faites confiance à Trump», a réagi la porte-parole du président américain, Karoline Leavitt, sur X. «L'économie va bien. Les prix sont en baisse, nous n'avons pratiquement pas d'inflation», a déclaré à la presse le président lui-même.

Les ménages aisés épargnés

Depuis son retour au pouvoir en janvier, Donald Trump a mis en place, en plusieurs vagues, de nouvelles surtaxes sur les produits entrant aux États-Unis. Jeudi soir, il en a encore annoncé de nouvelles: sur les médicaments, mais aussi les camions et les meubles produits hors des États-Unis.

Jusqu'ici, son offensive protectionniste, menée au pas de charge au nom de la réindustrialisation nationale, est loin d'avoir mis les États-Unis à genoux, déjouant même certaines prévisions.

Certes, les entreprises ont freiné leurs investissements (hors course à l'intelligence artificielle), la croissance s'est ralentie, l'inflation s'est accélérée et le chômage a légèrement augmenté. Mais la consommation – moteur de l'économie américaine – reste soutenue, au moins pour une partie de la population.

Nouveau fiasco. F-35 : Trump s’est-il encore joué de la Suisse?

Nouveau fiascoF-35 : Trump s’est-il encore joué de la Suisse?

«La consommation est tirée par les ménages les plus fortunés», observe vendredi dans une note Michael Pearce, d'Oxford Economics. L'économiste ajoute que «l'impact négatif de la hausse des droits de douane et du ralentissement du marché du travail sur les revenus réels a été moins important que prévu».

Il l'attribue à «la hausse des dividendes et des autres revenus du capital, qui sont plutôt l'apanage des foyers aisés». Wall Street vole actuellement de record en record, et les prix de l'immobilier sont au plus haut.

Selon Heather Long, économiste de la banque Navy Federal Credit Union, «il faut surveiller comment s'en sort la classe moyenne, qui faisait déjà face à des prix élevés et voit augmenter le coût de certains produits de première nécessité». Alors que les dépenses progressent plus vite que les revenus, elle estime que les Américains ne peuvent pas vivre «indéfiniment» au-dessus de leurs moyens.

