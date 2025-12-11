  1. Clients Privés
Personne de l’année Les «architectes de l'IA» distingués par le magazine Time

ATS

11.12.2025 - 17:44

Les «architectes» de l'intelligence artificielle (IA), grands acteurs de la révolution de l'IA générative parmi lesquels le patron d'OpenAI Sam Altman, celui de Nvidia Jensen Huang ou celui de xAI Elon Musk, ont été désignés jeudi comme personnalités de l'année par le magazine américain Time.

Keystone-SDA

11.12.2025, 17:44

«L'IA est assurément devenue l'outil le plus influent dans la compétition entre grandes puissances depuis l'avènement des armes nucléaires», écrit la prestigieuse publication sur son site.

Sa Une, décrite comme une «peinture», montre huit personnalités de l'IA assises sur une poutre métallique comme suspendue au-dessus d'une ville, reprenant une célèbre photographie d'ouvriers construisant un gratte-ciel à New York au début du XXe siècle.

Parmi les huit personnalités représentées figurent des patrons d'entreprises de développement de modèles d'IA générative comme Sam Altman d'OpenAI (ChatGPT), Dario Amodei d'Anthropic, Elon Musk de xAI, Demis Hassabis de Google (patron de la division IA DeepMind) et Mark Zuckerberg de Meta.

Technologie. OpenAI va pouvoir utiliser les personnages de Disney

TechnologieOpenAI va pouvoir utiliser les personnages de Disney

Le tableau est complété par les dirigeants de deux géants des puces électroniques, Jensen Huang de Nvidia et Lisa Su d'AMD, ainsi que l'experte de l'université Stanford Fei-Fei Li, surnommée la marraine de l'IA.

«Se livrant à une course à la fois côte à côte et les uns contre les autres, ils ont misé des milliards de dollars sur l'un des plus grands projets d'infrastructure de tous les temps. Ils ont réorienté des politiques gouvernementales, modifié les rivalités géopolitiques et introduit les robots dans les foyers», écrit Time.

Le magazine avait désigné Donald Trump, élu président pour un second mandat à la tête des Etats-Unis, personnalité de l'année fin 2024. La distinction, accordée depuis 1927, souligne l'influence d'une personnalité sur la scène internationale, pas forcément sa popularité ni le soutien du magazine new-yorkais, dont le palmarès va d'Adolf Hitler en 1938 à la superstar de la pop Taylor Swift en 2023.

Positif et négatif

Depuis le lancement de ChatGPT, en novembre 2022, l'IA générative a déjà bouleversé une partie de nos usages technologiques, de la recherche en ligne à la programmation, en passant par la rédaction de courriels, ou la création de musique, d'images et de vidéo.

«2025 a sans aucun doute été un point de basculement pour l'IA, qui est passée d'une technologie novatrice explorée par les premiers utilisateurs à une technologie considérée par une masse critique de consommateurs comme faisant partie intégrante de leur vie quotidienne», a commenté Thomas Husson, du cabinet Forrester.

OpenAI revendique désormais plus de 800 millions d'utilisateurs quotidiens, tandis que son principal rival sur le segment grand public, Gemini de Google, a lui franchi le seuil des 650 millions d'usagers mensuels en novembre.

Et la construction de l'écosystème n'en est encore qu'à ses balbutiements, le secteur investissant massivement pour s'assurer de nouvelles capacités, des puces aux centres de données, en passant par les serveurs.

Sur la seule année 2025, environ 400 milliards de dollars auront été dépensés par les géants américains de l'IA dans de nouvelles infrastructures physiques, au risque de mettre sous pression le réseau électrique.

Patrick Chappatte. «Il y a la peur aux États-Unis, c'est un truc dont on ne se rend pas compte»

Patrick Chappatte«Il y a la peur aux États-Unis, c'est un truc dont on ne se rend pas compte»

Mais Time évoque aussi le côté obscur de l'émergence de cette technologie, notamment l'influence, parfois néfaste, sur les jeunes internautes. Plusieurs d'entre eux ont mis fin à leurs jours après des échanges avec des chatbots, poussant les opérateurs de ces assistants IA à encadrer davantage leur utilisation.

Autre sujet de préoccupation: les effets sur l'emploi. «Certains postes vont disparaître», confirme Jensen Huang, estimant néanmoins que la croissance permise par l'IA va aussi créer des emplois.

Time revient aussi sur l'adoption massive des assistants IA chez les jeunes élèves, objet d'inquiétudes quant aux conséquences sur l'apprentissage et le développement d'une pensée critique et analytique. Le magazine conclut par une citation de Donald Trump à l'intention de Jensen Huang, en septembre: «Je ne comprends pas ce que vous faites. J'espère que vous avez raison.»

