Services financiersLes banques cantonales ont compensé l'effet des taux bas en 2025
ATS
15.4.2026 - 17:07
Le bénéfice net cumulé des banques cantonales s'est étoffé de près de 2% à 4,3 milliards de francs l'an dernier. L'association faîtière des 24 établissements cantonaux souligne une performance réalisée dans un environnement de taux bas et d'incertitudes persistantes.
Keystone-SDA
15.04.2026, 17:07
ATS
Le résultat net des opérations d'intérêts, principale source de revenus, s'est affaissé de 4,0% à 7,1 milliards, indique l'Union des banques cantonales dans un compte-rendu annuel mercredi. Le résultat des opérations de commissions et services a par contre progressé de 6,2% à 3,2 milliards, tandis que le négoce a livré une contribution agrémentée de près d'un dixième à 1,2 milliard.
Les charges de leur côté ont enflé de 3,2% à 6,1 milliards.
Cantons et actionnaires se partageront une manne totale d'environ 1,8 milliard de francs au titre de la garantie d'Etat et de la redistribution des bénéfices.