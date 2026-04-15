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Services financiers Les banques cantonales ont compensé l'effet des taux bas en 2025

ATS

15.4.2026 - 17:07

Le bénéfice net cumulé des banques cantonales s'est étoffé de près de 2% à 4,3 milliards de francs l'an dernier. L'association faîtière des 24 établissements cantonaux souligne une performance réalisée dans un environnement de taux bas et d'incertitudes persistantes.

Cantons et actionnaires se partageront une manne totale d'environ 1,8 milliard de francs au titre de la garantie d'Etat et de la redistribution des bénéfices.
Cantons et actionnaires se partageront une manne totale d'environ 1,8 milliard de francs au titre de la garantie d'Etat et de la redistribution des bénéfices.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.04.2026, 17:07

Le résultat net des opérations d'intérêts, principale source de revenus, s'est affaissé de 4,0% à 7,1 milliards, indique l'Union des banques cantonales dans un compte-rendu annuel mercredi. Le résultat des opérations de commissions et services a par contre progressé de 6,2% à 3,2 milliards, tandis que le négoce a livré une contribution agrémentée de près d'un dixième à 1,2 milliard.

Les charges de leur côté ont enflé de 3,2% à 6,1 milliards.

Cantons et actionnaires se partageront une manne totale d'environ 1,8 milliard de francs au titre de la garantie d'Etat et de la redistribution des bénéfices.

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