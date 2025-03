Les partis politiques suisses pourront toujours bénéficier des dons provenant des banques. Après un clair non mercredi au National, le conseiller aux Etats Baptiste Hurni (PS/NE) a retiré jeudi sa motion visant à mettre fin à ces financements.

Le sénateur Baptiste Hurni (PS/NE) a retiré son texte tout en partageant ses craintes sur le financement des partis par les banques systémiques (archives). sda

Keystone-SDA ATS

La gauche jugeait «choquant» que des banques d'importance systémique – c'est-à-dire qui nécessiterait l'aide de l'Etat en cas de faillite – exercent une influence sur la formation de l'opinion politique via des dons. Elle avait donc demandé une session extraordinaire, proposant deux textes identiques visant à mettre fin à ces financements.

M. Hurni a principalement visé UBS. Son «lobbyisme ne doit plus impressionner ni le Conseil fédéral ni le Parlement», a-t-il déclaré en pointant «l'arrogance» et «l'autosuffisance» de son patron Sergio Ermotti. Le socialiste a toutefois retiré sa motion face à son échec probable.

Très peu de chances de succès

La proposition avait très peu de chances de passer, tous les partis représentés sous la Coupole bénéficiant de l'argent des banques, l'UDC en tête. Le parti agrarien a reçu plus de 450'000 francs de Raiffeisen, UBS et Credit Suisse en 2023.

Le PLR et le Centre ont obtenu chacun plus de 340'000 francs par ces trois mêmes banques et les Vert'libéraux 110'000 par UBS et Credit Suisse. Ce alors que cette dernière a chuté en mars 2023, avant d'être reprise par UBS quelques mois plus tard.

Le PS financé par Raiffeisen

Le PS est lui-même financé par Raiffeisen. Il a obtenu 42'000 francs de cette banque systémique en 2023. Les Vert-e-s, 31'000 francs. «Le PS n'a pas l'intention de faire la leçon à quiconque, mais de parler d'un problème réel», a déclaré M. Hurni, précisant que son parti accepte dix fois moins d'argent provenant des banques que d'autres partis.

Il existe à ses yeux un risque important pour la Suisse, qui a été traversée par deux crises bancaires majeures en moins de 20 ans. Le Neuchâtelois craint que les banques n'influencent la politique fédérale, ce d'autant si les dons sont conditionnés. «C'est le cas avec UBS, qui finance uniquement les partis qui suivent une certaine ligne», a-t-il souligné.