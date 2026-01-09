  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Gros bénéfice pour la BNS Les cantons et la Confédération se frottent les mains

ATS

9.1.2026 - 07:18

La Banque nationale suisse (BNS) a profité de la plus-value sur ses positions en or pour soigner son bénéfice, qui a atteint environ 26 milliards de francs l'année dernière. Les cantons et la Confédération devraient recevoir une distribution de 4 milliards, indique vendredi l'institut d'émission sur la base de chiffres provisoires.

La Banque nationale suisse (BNS) a dégagé un bénéfice de 26 milliards de francs l'année dernière.
La Banque nationale suisse (BNS) a dégagé un bénéfice de 26 milliards de francs l'année dernière.
ats

Keystone-SDA

09.01.2026, 07:18

09.01.2026, 08:12

Le résultat est clairement supérieur aux prévisions des économistes d'UBS, qui tablaient sur un bénéfice compris entre 23,5 à 28,5 milliards de francs. Pour rappel, le résultat sur neuf mois avait atteint 12,63 milliards, ce qui implique un quatrième trimestre très fructueux pour la BNS. UBS prévoyait un bénéfice entre 11 et 16 milliards au dernier partiel.

En 2024, le bénéfice de la BNS avait atteint 80,7 milliards de francs. Les positions en monnaies étrangères ont causé une perte de 9 milliards de francs, alors que le stock d'or a permis à la banque centrale helvétique d'engranger 36,3 milliards, précise le communiqué. Les positions en francs ont essuyé un débours de 0,9 milliard.

La BNS procédera au versement d'un dividende de 15 francs par action, ce qui correspond au montant maximal prévu par la loi. La publication du rapport détaillé sur l'exercice 2025 comportant les chiffres définitifs interviendra le 17 mars prochain.

Les plus lus

La Suisse se recueille - Suivez la journée d’hommage aux victimes en direct
«Après un tel enfer, tout le pays se retrouve moralement sur le banc des accusés»
Résidence de Poutine attaquée : le Kremlin utilise le terrifiant missile Orechnik
«Les skieurs devront peut-être faire grève» - Un ancien champion alerte !
Valais : les contrôles annuels dans les bars font défaut
Bombardements d’ampleur : un missile lancé à 13'000 km/h frappe l’Ukraine !