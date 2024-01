Le classement mondial des destinations les plus intéressantes d'un point de vue fiscal pour les entreprises fait la part belle aux cantons suisses. Huit d'entre eux se classent dans le top dix des lieux à la fiscalité la plus favorable, indique jeudi l'institut Bak Economics.

L'environnement de taxation est resté stable pour les entreprises l'année dernière dans les différents cantons, qui présentent une solide compétitivité en comparaison internationale. La mise en oeuvre de la réforme fiscale et financement de l'AVS a permis de confirmer ce positionnement solide, estiment les économistes du BAK.

L'année dernière, quelques cantons, déjà très intéressants d'un point de vue fiscal, ont pu encore améliorer leur compétitivité en la matière. Dans l'ensemble, la situation est toutefois restée stable, alors que la charge fiscale pondérée au PIB s'est en moyenne établie à 13,5% pour les 26 cantons, après 13,9% en 2021. A l'échelle internationale, cette valeur s'est établie à 23,6% en moyenne, après 23,9% en 2021. La Suisse est donc très intéressante, alors que 10 points de pourcentage la sépare de la moyenne internationale.

En outre, le classement international des dix destinations les plus attrayantes fiscalement parmi les pays pris en compte est menée par deux cantons suisses. Seule la Pologne (12,5%), la Hongrie (10,9%) et Hong Kong (9,9%) applique une charge fiscale inférieure à la moyenne suisse.

La réforme fiscale et financement de l'AVS à peine entérinée, c'est celle de l'OCDE qui donne du grain à moudre aux cantons suisses. Cette nouvelle réforme doit instaurer mondialement un taux d'imposition minimum de 15% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 750 millions d'euros par an. A l'image de la plupart des pays de l'Union européenne, la Suisse a mis en oeuvre la mesure au 1er janvier au moyen d'un impôt complémentaire national. Hong Kong et Singapour devraient lui emboîter le pas dès 2025 tandis que la Chine et les Etats-Unis attendent encore.

L'indice de taxation du BAK est élaboré avec le Centre de recherche économique européen Leibniz (ZEW) et mesure périodiquement la charge fiscale pour les entreprises. L'indice mesure la charge fiscale ordinaire pour les entreprises, mais ne prend pas en compte les dispositifs d'allégement fiscal spécifiques, comme par exemple de soutien à la recherche et au développement.

