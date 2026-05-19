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Suisse Les cas de fraudes financières en hausse en 2025

ATS

19.5.2026 - 12:01

L'Ombudsman des banques suisses a dû traiter une augmentation du nombre de cas en 2025. La principale cause de cette hausse demeure la fraude aux paiements par carte et aux services bancaires en ligne.

Les cas d'hameçonnage (phishing) ont une nouvelle fois été importants en 2025. (archive)
Les cas d'hameçonnage (phishing) ont une nouvelle fois été importants en 2025. (archive)
ATS

Keystone-SDA

19.05.2026, 12:01

19.05.2026, 12:08

L'Ombudsman des banques suisses a traité 2575 cas l'an dernier, soit 4% de plus que l'année précédente, a expliqué le médiateur Andreas Barfuss, lors d'une conférence de presse mardi.

Par région, 55% des requêtes proviennent de la Suisse alémanique, 23% sont d'origine étrangère. La part des requêtes en provenance de Suisse romande est restée à peu près stable à 19%. La part en provenance de Suisse italienne est restée inchangée à 3%. Dans 90% des cas, la valeur litigieuse était inférieure à 100'000 francs.

En 2025, le nombre des cas d'escroqueries dont s'est occupé l'Ombudsman a encore augmenté, à 316 contre 270 en 2024. Parmi eux, les cas d'hameçonnage (phishing) ont une nouvelle fois été importants.

«Juridiquement, les établissements financiers ne sont généralement pas tenus d'indemniser les clients dans ce type de cas», a précisé M. Barfuss. Chaque cas est toutefois examiné individuellement.

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