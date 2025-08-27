La situation financière des CFF est toujours tendue. Le bénéfice s'élève à 48 millions de francs au premier semestre, soit trois millions de moins qu'à la même période en 2024. Le trafic marchandises, en difficulté, est l'une des raisons de ce résultat en demi-teinte.

Les difficultés financières des CFF sont toujours d'actualité au premier semestre 2025 (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

«Dans l'ensemble, le résultat est ok, mais il n'est pas assez bon», a déclaré le chef des finances des CFF, Franz Steiger, mercredi devant la presse. Il a rappelé le fort endettement du groupe, qui s'élève actuellement à 11,4 milliards.

Des coûts d'entretien élevés et la baisse des recettes du trafic marchandises expliquent le résultat en demi-teinte, selon la régie. De fortes coupes ont été décidées dans le trafic combiné et la chaussée roulante a été supprimée en raison d'un grand déficit. Des postes ont aussi été biffés.

Les CFF ont annoncé plancher sur un nouveau système plus rentable. Est-ce qu'un retour dans les chiffres noirs est déjà possible l'année prochaine? «Cela dépendra beaucoup des marchés, très fluctuants», a déclaré le directeur général de la régie ferroviaire, Vincent Ducrot. Les droits de douane américains pourraient également impacter le marché du transport de marchandises.

Moins d'AG, plus de demi-tarifs

Les chemins de fer ferroviaires suisses misent sur leurs produits immobiliers, en bonne santé, pour inverser la tendance. La location de trains est aussi une option envisagée pour renflouer les caisses.

Les CFF disent en outre devoir investir davantage dans l'entretien des infrastructures au vu de la hausse du nombre de personnes prenant le train. Un peu plus de 1,4 million de personnes ont utilisé chaque jour ce moyen de transport au premier semestre 2025, soit 4,8% de plus qu'à la même période l'année dernière.

Malgré cette fréquentation record, le nombre d'abonnements généraux a continué de reculer avec une baisse de 2,9% par rapport à 2024. Les demi-tarifs et demi-tarifs PLUS ont eux augmenté.

Horaires 2025

Les nouveaux horaires CFF 2025 ont été l'un des moments forts de l'année pour la régie. Ils ont suscité la grogne en Suisse romande, les passagers lémaniques devant faire un changement supplémentaire à Renens (VD) sur certaines liaisons.

«Les mesures prises sont pertinentes et nous sommes extrêmement satisfaits», a assuré M. Ducrot. Le changement n'a pas péjoré les ventes de tickets et la ponctualité a fortement augmenté, s'est-il félicité. Pas moins de 94,5% des trains ont été ponctuels en Suisse.

Le patron des CFF a également réitéré sa volonté de développer les liaisons internationales, notamment en direction de Malmö en Suède, porte d'entrée de la région scandinave, mais aussi vers le sud. Il n'est cependant pas question d'étendre la flotte actuelle, mais plutôt de procéder à un leasing des trains étrangers, a indiqué M. Ducrot. Des alliances avec les compagnies voisines, comme la SCNF ou Trenitalia doivent être trouvées.