Transports publics Les CFF tirent un bilan positif du changement d'horaire

ATS

15.12.2025 - 10:33

Les CFF tirent lundi un premier bilan positif du changement d'horaire introduit dimanche matin. Aucun problème d'exploitation n'est à signaler.

La liaison directe entre Bâle et Lausanne fait son grand retour dans l'horaire 2026 (archives).
La liaison directe entre Bâle et Lausanne fait son grand retour dans l'horaire 2026 (archives).
ATS

Keystone-SDA

15.12.2025, 10:33

15.12.2025, 10:48

«Le premier test de lundi matin avec les pendulaires s'est également bien déroulé», indique à Keystone-ATS le porte-parole des CFF Jean-Philippe Schmidt. Les premiers retours de la clientèle sur les nouvelles dessertes ou liaisons étaient positifs, comme les nouveautés sur l'axe Bâle-Lausanne ou les diverses améliorations régionales, note-t-il.

Parmi les changements introduits cette année figure en effet le retour de la liaison directe entre Bâle et Lausanne, grâce à l'achèvement des travaux de construction d'une double voie entre Grellingen et Duggingen (BL). Cela permet également l'introduction d'une cadence semi-horaire entre Bienne, Delémont et Bâle.

Nouvel horaire. Brigue – Berlin sans changer de train, c'est désormais possible

Nouvel horaireBrigue – Berlin sans changer de train, c'est désormais possible

En Suisse romande, les trains IR95 Brigue-Genève-Aéroport s'arrêtent par ailleurs désormais à Renens (VD), ce qui améliore les correspondances entre le Pied-du-Jura et Morges-Nyon et réduit significativement les temps d'attente à Renens.

Une correspondance systématique sur le même quai est désormais assurée à Renens une fois par heure en semaine dans chaque sens pour les voyageurs entre le Pied-du-Jura et Genève.

Trafic régional

Diverses améliorations sont également introduites dans le trafic régional, notamment sur le RER Vaud, le Léman Express, ou dans le Jura. Le changement d'horaire coïncide aussi avec l'introduction de trains durant la nuit en direction des aéroports de Zurich et Genève les vendredis et samedis soirs.

Comparaison avant/après. Les fans de train peuvent se réjouir de ces cinq changements d'horaires

Comparaison avant/aprèsLes fans de train peuvent se réjouir de ces cinq changements d'horaires

Au niveau international, la relation Lausanne-Marseille est reconduite en 2026. Deux trains supplémentaires sont mis en service entre Zurich et la gare centrale de Milan et, pour la première fois, des trains circulent sans changement entre Brigue (VS) et l'Allemagne.

