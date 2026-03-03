  1. Clients Privés
Winterthour Les chauffeurs de bus ont fait grève mardi matin

ATS

3.3.2026 - 11:58

Le personnel des transports publics de Winterthour (ZH) a fait grève mardi matin aux heures de pointe pour protester contre ses conditions de travail. Sur les 64 bus normalement en service, 21 seulement circulaient durant le débrayage.

Les chauffeurs de bus de Winterthour ont fait grève mardi matin - Gallery
Les chauffeurs de bus de Winterthour ont fait grève mardi matin - Gallery. Les chauffeurs de bus de Winterthour ont fait grève mardi matin.

Les chauffeurs de bus de Winterthour ont fait grève mardi matin.

Photo: ATS

Les chauffeurs de bus de Winterthour ont fait grève mardi matin - Gallery. Si les discussions avec l'employeur et les autorités de la ville n'aboutissent pas d'ici à mercredi de la semaine prochaine, les chauffeurs de bus pourraient faire grève durant une journée entière, ont annoncé les syndicats.

Si les discussions avec l'employeur et les autorités de la ville n'aboutissent pas d'ici à mercredi de la semaine prochaine, les chauffeurs de bus pourraient faire grève durant une journée entière, ont annoncé les syndicats.

Photo: ATS

Les chauffeurs de bus de Winterthour ont fait grève mardi matin - Gallery
Les chauffeurs de bus de Winterthour ont fait grève mardi matin - Gallery. Les chauffeurs de bus de Winterthour ont fait grève mardi matin.

Les chauffeurs de bus de Winterthour ont fait grève mardi matin.

Photo: ATS

Les chauffeurs de bus de Winterthour ont fait grève mardi matin - Gallery. Si les discussions avec l'employeur et les autorités de la ville n'aboutissent pas d'ici à mercredi de la semaine prochaine, les chauffeurs de bus pourraient faire grève durant une journée entière, ont annoncé les syndicats.

Si les discussions avec l'employeur et les autorités de la ville n'aboutissent pas d'ici à mercredi de la semaine prochaine, les chauffeurs de bus pourraient faire grève durant une journée entière, ont annoncé les syndicats.

Photo: ATS

Keystone-SDA

03.03.2026, 11:58

L'action des chauffeurs de bus a commencé à 04h30, avant le début du service régulier de la compagnie Stadtbus Winterthur. Elle s'est achevée à 08h30, après les heures de pointe des transports publics. Seul un tiers des bus ont circulé avant le retour à la normale. Le Syndicat des services publics (SSP) recommandait aux usagers de consulter les horaires et de prévoir plus de temps pour leurs déplacements.

Les lignes principales ont été desservies avec des retards. Sur d'autres, aucun bus n'a circulé.

Heures de travail, primes de nuit, dégâts

En toile de fond, un conflit couve depuis des années autour des conditions de travail. Le SSP critique les journées de remplacement à court terme avec des heures négatives possibles, les primes de nuit et de dimanche trop faibles et les lacunes dans les services de remplacement et la planification des services. En outre, les employés doivent participer aux dommages sans base juridique suffisante. Une pétition a été déposée en 2022, sans succès.

Un employé anonyme a déclaré dans un communiqué du syndicat: «Ces dernières années, nous, les chauffeurs de bus, avons supporté des conditions de travail intenables afin d'assurer le transport local. Nous avons maintenant atteint le point où cela ne peut plus continuer ainsi. L'exécutif de la ville ne nous laisse pas d'autre choix que de faire grève».

L'assemblée du personnel avait approuvé, dimanche, la tenue de cette grève d'avertissement à l'unanimité, écrit l'Union syndicale zurichoise, qui soutient ses revendications. Le fait que les chauffeurs de bus doivent assurer de longs services de plus de 12 heures parfois et faire face à une réduction de leurs pauses est une situation inacceptable, soulignent les syndicats.

L'entreprise et l'exécutif de la ville auraient tenté d'empêcher les employés d'exercer leur droit de grève garanti par la Constitution, écrit le SSP. Après minuit, les chauffeurs auraient été invités à ne pas garer les bus au dépôt, mais à d'autres endroits. Environ un quart des véhicules se seraient trouvés à l'extérieur du dépôt en début de matinée.

Injustifié, selon la compagnie

Une bonne douzaine de chauffeurs de bus ont quitté le dépôt mardi matin pour se rendre à la gare en brandissant des drapeaux du SSP, selon les observations d'une journaliste de Keystone-ATS. Ils ont distribué des tracts aux usagers.

Stadtbus Winterthur a déclaré lundi qu'elle regrettait le mécontentement, mais qu'elle considérait cette grève d'avertissement comme injustifiée. Diverses revendications ont déjà été satisfaites et d'autres solutions sont envisagées. Le département municipal qui gère les transports publics a proposé des discussions, selon la ville. Le SSP les aurait refusées et exigé que ses revendications soient d'abord satisfaites.

Ultimatum avant une grève d'un jour

Mardi matin, les discussions menées avec le municipal chargé des transports publics Stefan Fritschi (PLR) n'ont pas abouti. Si aucun accord ne tombe avant le milieu de la semaine prochaine, le personnel entend faire grève durant une journée entière.

«Certains changements exigent des décisions politiques. Il ne faut donc pas s'attendre à des miracles», a averti Stefan Fritschi face aux médias.

