Au 2e trimestre Les chiffres d'affaires de la construction en repli

ATS

27.8.2025 - 12:02

Les chiffres d'affaires de la construction ont reculé de 3,5% au deuxième trimestre, selon les données de la Société suisse des entrepreneurs (SSE). Le repli dans le génie civil a pesé, précise mercredi un communiqué de la faîtière.

En Suisse, les chiffres d'affaires dans la construction de logements ont connu une hausse de 9% au premier semestre. (archive)
En Suisse, les chiffres d'affaires dans la construction de logements ont connu une hausse de 9% au premier semestre. (archive)
ATS

Keystone-SDA

27.08.2025, 12:02

27.08.2025, 12:04

Au deuxième trimestre, le génie civil a essuyé un repli de 13,5% des chiffres d'affaires. Les carnets de commandes sont certes bien remplis mais les nouveaux ordres ont diminué, ce qui augure un essoufflement au cours des prochains trimestres, bien que les besoins d'infrastructures restent élevés du fait de la croissance de la population.

De leur côté,, les chiffres d'affaires dans la construction de logements sont en hausse de 9%. Avec environ 22'000 nouveaux appartements au premier semestre, les attentes de la SSE sont dépassées. Un nombre de 44'000 logements pour l'ensemble de l'année est ciblé, soit en dessous de l'objectif de 50'000 par an.

Le repli des permis de construire de 8% n'est pas de bon augure. Dès la deuxième moitié de l'exercice 2026, l'activité de construction pourrait ainsi reculer. La pénurie de logements risque par conséquent de durer.

