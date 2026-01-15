  1. Clients Privés
«Nous augmentons nos capacités» Les cliniques de réadaptation se préparent à accueillir les grands brûlés de Crans-Montana

ATS

15.1.2026 - 17:45

Les cliniques de réadaptation en Suisse se préparent à éventuellement accueillir des personnes blessées dans le terrible incendie de Crans-Montana à Nouvel An. Les besoins et les capacités d'accueil font encore l'objet d'une évaluation.

Pour les grands brûlés, la Suisse dispose des deux cliniques de réadaptation de la Suva à Bellikon (AG) et à Sion (Clinique romande de réadaptation, ici en photo).
KEYSTONE
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.01.2026, 17:45

Il conviendra prochainement d'établir le nombre de blessés qui auront besoin d'une réadaptation spécialisée, a indiqué la Conférence des directrices et directeurs de la santé (CDS) jeudi à Keystone-ATS. Dans l'immédiat, la priorité va aux soins aigus.

De nombreux blessés devront ensuite recourir à une réadaptation de longue durée, pouvant s'étaler sur un ou deux ans. La CDS est en contact à ce sujet avec la Confédération, les cantons et d'autres acteurs concernés. Il s'agit notamment d'évaluer précisément les besoins, les capacités d'accueil en Suisse et la nécessité d'éventuellement recourir à une aide internationale.

«Votre espérance n'est pas vaine». Le pape a reçu en audience privée des proches des victimes de Crans-Montana

«Votre espérance n'est pas vaine»Le pape a reçu en audience privée des proches des victimes de Crans-Montana

Pour les grands brûlés, la Suisse dispose des deux cliniques de réadaptation de la Suva à Bellikon (AG) et à Sion (Clinique romande de réadaptation). «Les premiers patients (de Crans-Montana) sont attendus au cours des prochains jours ou des prochaines semaines», a déclaré le directeur des cliniques Suva Roberto Rossi dans un article des journaux de Tamedia paru mercredi. «Nous augmentons nos capacités de manière importante surtout dans le domaine des soins», a-t-il ajouté.

«En temps normal, nos cliniques soignent entre 30 et 40 personnes grièvement brûlées par année, mais il pourrait y en avoir désormais beaucoup plus», a-t-il précisé sur le site de 20 Minutes. Il estime qu'il sera possible de soigner au pays toutes les victimes suisses. L'incendie du bar «Le Constellation» de Crans-Montana a fait 40 morts et 116 blessés, la plupart gravement brûlés.

