Les coûts de sécurité pour la tenue annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos ont fortement augmenté ces dernières années. Une visite du président américain Donald Trump lors de l'édition 2026 pourrait entraîner une nouvelle hausse.

A worker makes the last preparations inside the Congress Center the day before the opening of the 42nd Annual Meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, Tuesday, January 24, 2012. The overarching theme of the Meeting, which will take place from 25 to 29 January, is "The Great Transfomation: Shaping New World". (KEYSTONE/Laurent Gillieron) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les coûts de sécurité pour l'édition 2025 du WEF se sont élevés à 8'999'958 francs. Ils étaient donc juste en dessous du plafond de 9 millions en vigueur. Interrogé samedi par l'agence Keystone-ATS, le canton des Grisons a confirmé samedi ces informations de la «Südostschweiz».

En 2024, les coûts s'élevaient encore à 7,71 millions de francs. L'augmentation est notamment due à des tarifs journaliers plus élevés pour l'engagement de forces de police extracantonales: au lieu de 600 francs, ce sont désormais 750 francs par jour et par policier qui sont facturés.

Trump devrait faire grimper les coûts

Les grands noms de la politique internationale ont été absents du WEF 2025. Il devrait en être autrement en janvier prochain: le locataire de la Maison Blanche a en effet annoncé sa visite, ont rapporté en novembre plusieurs agences de presse, citant des personnes proches du dossier. Cela devrait également avoir des répercussions sur les coûts de la sécurité.

Un modèle de financement est en vigueur pour ces frais au WEF. Ce dernier en assume 50%, la Confédération 25%, le canton des Grisons 21,7% et la commune de Davos les 3,3% restants. Si le plafond de coûts de 9 millions en vigueur est dépassé, il est prévu que la Confédération investisse des moyens supplémentaires.