Les quatre coopératives Migros de Suisse romande regroupent leurs activités de marketing au sein d'une nouvelle entreprise dédiée, Migros Marketing Romand (MMR). L'objectif est de centraliser et d'optimiser la gestion des produits. Aucun licenciement n'est pour l'heure prévu.

La nouvelle société MMR sera créée à partir du 1er juillet et son siège sera situé à Ecublens, dans le canton de Vaud. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La nouvelle société MMR sera créée à partir du 1er juillet et son siège sera situé à Ecublens, dans le canton de Vaud, indique mardi Migros dans un communiqué. La direction sera assurée par Bertrand Salamin, qui dirige le projet depuis novembre 2024. Le conseil d'administration sera composé de représentants des coopératives participantes, de Migros Supermarché (MSM) et de Migros Logistique Romande (MLR).

«Les coopératives romandes Migros Genève, Migros Valais, Migros Vaud et Migros Neuchâtel-Fribourg pourront ainsi mieux adapter leur assortiment aux attentes des Romands», selon le communiqué. Le but est d'augmenter la part de marché dans les régions respectives.

La nouvelle entité met une trentaine de postes au concours, tandis que les coopératives vont conserver, en plus, certaines fonctions marketing dans leur région. «Tant que le processus d'engagement n'aura pas été finalisé et tant que la nouvelle organisation ne sera pas définitive, il est encore trop tôt pour répondre à la question des licenciement éventuels», explique un porte-parole de Migros. De plus amples informations seront communiquées à ce propos courant juin.

Les quatre coopératives romandes de Migros sont toutes déficitaires. En 2024, le chiffre d'affaires de Migros Vaud s'est élevé à 1,13 milliard de francs, en recul de 0,9% par rapport à 2023. A Migros Genève, les recettes ont diminué de 2,0% à 1,10 milliard. Migros Valais a enregistré une baisse des ventes de 1,5% à 484 millions, tandis que Migros Neuchâtel-Fribourg a vu chiffre d'affaires perdre 1,2% à 756 millions.