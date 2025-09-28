  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Genève Les coulisses de l'horlogerie à découvrir à Plan-les-Ouates

ATS

28.9.2025 - 10:00

Les coulisses des métiers de l'horlogerie se dévoilent du 9 au 11 octobre dans la zone industrielle de Plan-les-Ouates (ZIPLO) à l'occasion de la 3e édition de l'événement «Autour du temps». Des visites, des expositions, des ateliers immersifs et pédagogiques, des balades guidées et des conférences sont au programme.

"Autour du temps" lève le voile sur le monde horloger du 9 au 11 octobre au coeur de la zone industrielle de Plan-les-Ouates (GE) (image d'illustration).
"Autour du temps" lève le voile sur le monde horloger du 9 au 11 octobre au coeur de la zone industrielle de Plan-les-Ouates (GE) (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

28.09.2025, 10:00

28.09.2025, 10:20

«Autour du temps» prend ses quartiers dans le bâtiment de la fondation ForPro, également siège de l'Ecole d'horlogerie de Genève. Quinze entreprises de la ZIPLO accueilleront les visiteurs durant trois jours, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Tous les aspects de la filière seront dévoilés, du geste technique à la quête esthétique ou à l'innovation de pointe.

Plus de 700 places seront ouvertes au public. Les ateliers du jeudi et vendredi seront réservés aux écoles. Les ateliers du samedi seront ouverts à tous, dans la limite des places disponibles et sur inscription uniquement. Et pour découvrir les formations menant à ces métiers, les visiteurs pourront parcourir les stands de l'espace exposition.

Deux conférences permettront de mieux connaître la manufacture Piaget et d'avoir une vision d'ensemble du marché de l'emploi dans l'horlogerie et la sous-traitance horlogère. Des balades guidées seront également proposées pour comprendre l'histoire horlogère du quartier.

www.autourdutemps.ch

Les plus lus

Les dés sont presque jetés pour la valeur locative et l'e-ID
Genève : une guerre de succession déchire la famille Rothschild
Plus rien à cirer? – Trump enfreint désormais ouvertement les règles
Le Swiss Loto fait un nouveau millionnaire
Il y a 30 ans, deux chercheurs genevois bouleversaient l’astronomie
Les dessous de l'absinthe au Musée de Sainte-Croix