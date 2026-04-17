Les prix du pétrole reculaient mollement vendredi, se maintenant toutefois confortablement au-dessus de leur niveau avant le début de la guerre en Iran.

La perspective d'une paix durable au Moyen-Orient ne signifie toutefois pas un retour automatique à la normale pour les prix du pétrole et des carburants, avertissent les analystes. ATS

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Les observateurs lient le phénomène aux dernières déclarations de l'occupant de la Maison Blanche et instigateur des hostilités, laissant augurer une désescalade dans le conflit régional.

A 08h15, le cours du baril de Brent de la mer du Nord s'affaissait de 0,94% à 98,46 dollars et celui du Light sweet crude américain (WTI) de 1,42% à 93,34 dollars.

«Les investisseurs réagissent positivement à l'annonce par Donald Trump la veille de l'entrée en vigueur d'une trêve de dix jours entre Israël et le Liban, qui constituait une pierre d'achoppement dans les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran,» observe Andreas da Graca, de la Landesbank Baden-Württemberg. L'analyste de l'établissement allemand imagine conséquemment une potentielle reprise des pourparlers de paix entre Washington et Téhéran dès la fin de la semaine en cours.

Des mois de réparations

La perspective d'une paix durable ne signifie toutefois pas un retour automatique à la normale. «Même avec un accord de paix, les dommages portés aux infrastructures énergétiques signifient qu'il faudra peut-être des mois pour restaurer la production à son niveau d'avant le conflit,» a indiqué jeudi le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, dans un entretien avec l'agence AP.

Dans l'intervalle, le détroit d'Ormuz, par lequel transitait habituellement un cinquième des transports mondiaux d'hydrocarbures, demeure doublement verrouillé, par les Etats-Unis et par l'Iran, laissant les marchés dans l'inquiétude de nouvelles perturbations de flux énergétiques, soulignent les experts de la plateforme Trading Economics.