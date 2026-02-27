La dynamique entrepreneuriale a conservé toute sa vigueur en février, en témoignent les 4968 sociétés fondées en Suisse au cours de ce mois, selon le décompte du portail d'information Help.ch.

Les créations d'entreprises ont augmenté de 3,2% sur un an en février (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

La hausse a atteint 3,2% sur un an et intervient après des progressions de 3,4% en janvier et de 8,9% en décembre.

En rythme mensuel, c'est une envolée de 13% qui est constatée, selon les indications fournies vendredi et calculées grâce aux inscriptions au registre du commerce.

Les disparitions d'entreprises se sont révélées moins nombreuses en février, soit 2808 sociétés (+1,4% sur un an), qu'en janvier où elles étaient au nombre de 3031 (+13,2%).

Help.ch a par ailleurs recensé 18'975 mutations, soit un repli de 6% en comparaison annuelle.