Faillites Les dépôts de bilan poursuivent leur accélération sur neuf mois

ATS

2.10.2025 - 10:24

Les créances fiscales constituent depuis le 1er janvier un motif de lancement de procédures de défaut de paiement (archives).
Les créances fiscales constituent depuis le 1er janvier un motif de lancement de procédures de défaut de paiement (archives).
ATS

Le nombre d'ouvertures de procédures de faillite en Suisse confirme sur les neuf premiers mois de l'année l'accélération observée depuis le printemps.

Keystone-SDA

02.10.2025, 10:24

De janvier à fin septembre, le phénomène a touché 8387 sociétés, soit près d'un cinquième de plus que sur la même période un an auparavant.

Une des explications de cette poussée serait que les créances fiscales constituent depuis le 1er janvier aussi un motif de lancement de procédures de défaut de paiement, explique dans sa publication jeudi la représentation helvétique du spécialiste transalpin du recouvrement de créances et de l'information financière CRIF.

Les secteurs de la construction, de l'exploitation et de l'entretien du bâti demeurent de loin les plus sinistrés, avec un total cumulé de plus de 5100 procédures.

Le nombre de créations d'entreprises a aussi progressé, mais dans une moindre mesure. L'essor de 4,3% à 40'867 nouvelles entrées dans les registres du commerce a ainsi bridé la croissance du tissu entrepreneurial helvétique à 13'507 inscriptions nettes, contre encore 14'956 enregistrements net douze mois plus tôt.

Avec 3287 inscriptions, le commerce de détail devance toujours le conseil aux entreprises (3273) et l'immobilier (2920) au palmarès des créations de sociétés, malgré un ralentissement de 7,3%. Le secteur de la distribution figure ainsi avec les services à la personne (-5,7% à 1696 enregistrements) parmi les rares branches en voie de décélération.

