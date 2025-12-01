  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Suisse Les dépôts de bilan poursuivent leur accélération sur onze mois

ATS

1.12.2025 - 10:41

Le nombre d'ouvertures de procédures de faillite en Suisse confirme sur les onze premiers mois de l'année l'accélération observée depuis le printemps.

Le secteur de la construction demeure de loin le plus sinistré en 2025, devant la restauration et le commerce de détail. (archive)
Le secteur de la construction demeure de loin le plus sinistré en 2025, devant la restauration et le commerce de détail. (archive)
ATS

Keystone-SDA

01.12.2025, 10:41

01.12.2025, 10:49

De janvier à fin novembre, le phénomène a touché 11'057 sociétés, soit plus d'un tiers de plus que sur la même période un an auparavant.

Une des explications de cette poussée serait que les créances fiscales constituent depuis le 1er janvier aussi un motif de lancement de procédures de défaut de paiement, explique dans sa publication lundi la représentation helvétique du spécialiste transalpin du recouvrement de créances et de l'information financière CRIF.

Morosité industrielle. Timide regain d'optimisme pour les PME en octobre

Morosité industrielleTimide regain d'optimisme pour les PME en octobre

Les cantons de Genève, Vaud et Zurich demeurent les plus exposés, avec plus de 1000 lancements de procédures, mais c'est le Valais qui connaît l'évolution la plus fulgurante, avec une multiplication par plus de deux à 522 cas.

Le nombre de créations d'entreprises a progressé de 4,4% à 48'983 nouvelles entrées dans les registres du commerce. Zurich demeure de loin la région la plus propice aux balbutiements entrepreneuriaux, avec pas moins de 9140 inscriptions, devant les cantons de Vaud (4675) et Genève (4082).

Les plus lus

Le client ne veut pas du billet à gratter, le suivant l'achète et...
Zelensky à Paris au cœur d’un va-et-vient diplomatique orchestré par Trump
Ce qui changera en Suisse dès décembre
Trump fait l’éloge du livre d’un médecin controversé sur le rôle de Dieu dans la guérison
Un hommage à un fan de l'Ajax décédé vire au chaos : match arrêté
Une légende italienne du tennis s'est éteinte