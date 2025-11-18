  1. Clients Privés
Macro économie Les dépenses de santé vont frôler les 110 milliards en 2027

ATS

18.11.2025 - 10:00

Les dépenses de santé en Suisse vont atteindre près de 110 milliards de francs en 2027, selon les dernières prévisions du KOF. Elles franchiront la barre des 100 milliards cette année, soit en hausse de 3,7% par rapport à 2024.

Les coûts de la santé vont continuer d'augmenter à un rythme plus soutenu que par le passé, indique mardi le centre de recherche conjoncturelle (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Pour 2025, ces dépenses sont estimées à 102 milliards de francs.

La hausse est attendue à 3,6% l'an prochain, pour frôler les 106 milliards de francs. Pour 2027, les dépenses atteindront 109,6 milliards (+3,5% sur un an), selon les prévisions du KOF publiées chaque automne. Les soins de longue durée sont le principal facteur de coûts.

Il ne faut pas s'attendre à voir ralentir l'évolution des dépenses, car la consommation de services de santé augmente, écrit le KOF. Sur la période 2024-2027, la hausse annuelle moyenne devrait s'inscrire à 3,9%, contre 3,1% au cours des dix années précédentes.

