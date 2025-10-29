  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

En 2025 Les dommages de la grêle sur l'agriculture divisés par deux

ATS

29.10.2025 - 12:00

Cette année la culture des petits pois a particulièrement souffert de la chaleur de juin.
Cette année la culture des petits pois a particulièrement souffert de la chaleur de juin.
ATS

Les cultures agricoles ont bien moins été impactées par la grêle en 2025. Suisse Grêle estime le montant des dommages à 20,9 millions de francs pour l'année en cours, contre 38,6 millions en 2024.

Keystone-SDA

29.10.2025, 12:00

29.10.2025, 13:05

Le bilan des sinistres est «réjouissant» pour 2025, écrit la société suisse d'assurance contra la grêle mercredi dans un communiqué. Aucune catastrophe de grande ampleur n'a eu lieu et les dommages dus à la grêle et à la sécheresse ont été ponctuels.

Suisse Grêle s'attend à 4970 déclarations de sinistres, contre 7600 en 2024. Cette baisse est un soulagement pour l'agriculture, après plusieurs années marquées par des dommages supérieurs à la moyenne.

Cette année, ce sont surtout les températures élevées de juin qui ont causé des dégâts sur les pois à écosser. Et les conditions de récolte instables début juillet ont entraîné des germinations aux céréales panifiables dans certaines régions. Les indemnisations se sont surtout concentrées sur les grandes cultures et les cultures maraîchères, suivies de la vigne.

Les plus lus

Le casse du Louvre va-t-il livrer tous ses secrets aujourd'hui?
Il fuit la police à 110 km/h sur... une trottinette!
Lara Gut-Behrami exaspérée par la jeune génération de skieurs