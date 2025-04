Les bourses mondiales font actuellement les montagnes russes. Voici ce que les spécialistes conseillent et quelles sont les possibilités qui existent encore maintenant pour un retour au calme.

Ces trois derniers jours, la Bourse suisse a ressemblé à une mer agitée, où les cours ont oscillé de haut en bas comme des bateaux dans une mer agitée.

Lundi, l'indice directeur suisse SMI a subi un effondrement total des cours et a clôturé sur une baisse de 5,2 points de pourcentage. Un jour plus tard, le marché a osé un timide redressement - pour céder à nouveau plus de 4% mercredi. Aujourd'hui jeudi, après l'annonce de la suspension des droits de douane, il devrait à nouveau s'envoler.

Depuis le coup de massue tarifaire de Donald Trump, les bourses n'ont connu jusqu'à présent qu'une seule direction. Le SMI a perdu environ 12,5 points de pourcentage depuis mercredi dernier, mais les pertes n'ont été particulièrement fortes que cette semaine.

blue News vous explique les principales raisons de ce séisme boursier.

Pourquoi le marché réagit-il si fortement maintenant ?

Il s'agit d'une réaction retardée, explique Christian Gattiker, Chief Investment Strategist chez Julius Baer. C'est typique de ce genre d'événements sur les marchés.

«Dans un premier temps, le recul a été absorbé par des investisseurs privés qui ont 'acheté le dip'. Mais en l'absence de reprise, on s'est rendu compte que le conflit était de nature structurelle, ce qui a exercé une forte pression sur les marchés au cours des deux derniers jours», explique-t-il.

La baisse va-t-elle durer longtemps ?

Gattiker ne veut toutefois pas parler d'une boucle baissière durable. «Nous sommes plutôt engagés dans un voyage très agité, dont l'objectif sera probablement un nouvel équilibre dans le système commercial mondial. Il y aura des réactions politiques, des adaptations du côté des entreprises - mais cela prendra du temps. La patience est désormais une vertu».

Reste à savoir si la bourse se redressera déjà partiellement jeudi. Avant la bourse, on s'attend à une nette hausse.

Je verse chaque mois dans mon pilier 3a un fonds d'actions. Dois-je mettre cela en pause ?

Là encore, selon les experts, la patience est de mise. «Même si nous ne pouvons pas voir l'avenir, un regard sur le passé montre que les crises passent - et que les marchés se rétablissent. Parfois, cela prend un peu plus de temps, parfois c'est étonnamment rapide», explique Carina Wetzlhütter, experte en marketing et en finances chez le prestataire de services financiers Selma.

Ce sont surtout les jeunes qui devraient continuer à s'accrocher malgré l'agitation. Ceux-ci ont un horizon de placement de plusieurs décennies. «Ici, de telles phases sont même souvent utiles avec le recul - parce que tu peux acheter moins cher. Notre conseil est donc clair : ne pas faire de pause, mais s'y tenir».

Et qu'en est-il de mon portefeuille d'actions ?

Selon Carina Wetzlhütter, il s'agit là aussi de garder son calme. «Les émotions sont les pires conseillers financiers. En période de troubles, il vaut la peine de rester calme et de rester fidèle à son plan. Si l'on a un plan d'investissement à long terme, il ne faut pas réagir maintenant de manière précipitée», recommande-t-elle.

Cela vaut d'ailleurs pour chaque phase boursière: «Aussi bien dans les phases de peur et de panique - comme peut-être en ce moment - que dans les périodes d'euphorie». L'essentiel, selon elle, est de ne pas agir sur un coup de tête, mais de rester lucide.

Que doit-il se passer maintenant pour que les marchés se rétablissent durablement ?

Selon Christian Gattiker de la banque Julius Bär, il faut pour cela deux choses. D'une part, une perspective politique claire, comme par exemple une volonté de dialogue ou un retrait des mesures. «Et d'autre part, un assainissement de la psychologie du marché: actuellement, nous voyons encore trop de tentatives d'acheter la faiblesse», explique Gattiker.

Si aucun de ces points n'est en vue, les gardiens de la monnaie pourraient également être appelés à la rescousse. Il s'agit des banques nationales: «La Réserve fédérale, et peut-être avec elle de nombreuses autres banques centrales, devraient alors faire tapis et stabiliser les marchés par de violentes injections de politique monétaire».

Il est clair, selon Gattiker, que l'incertitude devrait encore persister d'ici là, même si le gouvernement Trump fait actuellement marche arrière sur une partie de ses exigences douanières: «Une reprise durable a besoin de confiance - et celle-ci ne se rétablira que lorsque la clarté politique et économique sera revenue».