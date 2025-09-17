  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Marché du travail Les employeurs suisses se montrent plus prudents à embaucher

ATS

17.9.2025 - 08:56

Les employeurs suisses prévoient une baisse significative des intentions d'embauche au quatrième trimestre 2025. Le climat d'embauche se dégrade dans toutes les régions du pays, mais c'est la Suisse romande qui enregistre la baisse la plus marquée.

Le climat d'embauche se dégrade dans presque toutes les régions du pays, avec le recul le plus marqué en Romandie (-32%), où l'horlogerie et les services haut de gamme demeurent au coeur de l'économie.
Le climat d'embauche se dégrade dans presque toutes les régions du pays, avec le recul le plus marqué en Romandie (-32%), où l'horlogerie et les services haut de gamme demeurent au coeur de l'économie.
ATS

Keystone-SDA

17.09.2025, 08:56

17.09.2025, 08:59

Au quatrième trimestre 2025, les perspectives nettes d'emploi (PNE) ont baissé de 7 points de pourcentage par rapport à la même période de l'an dernier pour s'établir à 26%, indique le rapport trimestriel de Manpower publié mercredi. Ce net ralentissement reflète l'impact de la volatilité du commerce mondial, de la hausse des coûts et des pressions démographiques sur la planification des effectifs.

Les entreprises suisses font de plus en plus appel à des travailleurs temporaires et à des consultants afin de maintenir leur compétitivité, notamment pour les postes spécialisées et le soutien opérationnel. Près d'un employeur sur trois (32%) recourt à des collaborateurs fixes pour répondre à des besoins saisonniers ou ponctuels, tandis que 27% font appel à du personnel temporaire et 15% à des consultants.

Pour des missions spécialisées de courte durée, les employés fixes représentent 35% des effectifs, les travailleurs temporaires 25% et les consultants 16%, soulignant le rôle croissant de ces modèles de travail flexibles.

«La demande de professionnels hautement qualifiés demeure, en particulier dans les domaines technologiques et les fonctions spécialisées. Toutefois, le recul observé d'une année à l'autre dans presque tous les secteurs et régions traduit un ralentissement économique général», explique Eric Jeannerod, directeur régional de Manpower pour la Suisse, cité dans le communiqué.

Recul le plus marqué en Suisse romande

Le climat d'embauche se dégrade dans presque toutes les régions du pays, avec le recul le plus marqué en Romandie (-32%), où l'horlogerie et les services haut de gamme demeurent au coeur de l'économie.

Le Tessin, en revanche, montre les premiers signes de reprise. Après plusieurs trimestres de stagnation liés aux difficultés économiques et aux incertitudes entourant la révision de la convention de double imposition avec l'Italie, les entreprises y affichent pour le trimestre à venir des PNE de 40%, soit une progression de 46 points de pourcentage par rapport à la même période de l'an dernier.

L'exception du secteur de l'énergie

Sur un an, la plupart des grands secteurs enregistrent une baisse des intentions d'embauche, à une exception notable: l'énergie et les services publics, en hausse de 56 points de pourcentage. Le fort rebond des embauches dans ce domaine est porté par les politiques publiques, les choix stratégiques des entreprises et la transition énergétique en cours.

A l'opposé, la santé et les sciences de la vie ont enregistré la plus forte baisse, soit -26 points de pourcentage, reflétant la pression croissante sur les coûts et les pénuries de compétences.

Dans le domaine de la santé, l'augmentation des dépenses continue de peser sur des budgets salariaux et de recrutement déjà restreint. Les effectifs représentent 62% des coûts d'exploitation des hôpitaux, aggravant ainsi les pressions financières.

Les plus lus

Les Franco-suisses rappelés sous les drapeaux - Fin du passe-droit
Frayeur à Boston: un avion Swiss stoppe net son décollage
«Ce serait une erreur de ma part de donner des conseils à Audrey Werro»