Les Etats-Unis ont connu une croissance de 4,3% en rythme annualisé au troisième trimestre 2025, une accélération bien plus élevée qu'anticipé par les analystes, selon la publication mardi d'un rapport retardé par la longue paralysie budgétaire.

Keystone-SDA ATS

Par rapport au deuxième trimestre, cela représente une hausse de 1,1%, tirée en particulier par une «accélération de la consommation», souligne l'agence statistique du ministère de l'économie.