Les Etats-Unis épuisent leurs réserves de pétrole... et doivent se préparer à une hausse des prix

Aux États-Unis, l’essence n’est même pas deux fois moins chère qu’ici, alors que les distances à parcourir y sont bien plus importantes. Et, comme l’Oncle Sam puise dans les réserves nationales de pétrole, les prix pourraient bientôt s’envoler nettement. L’inflation est elle aussi plus élevée que prévu, sans compter des problèmes structurels. Une situation qui pèse lourdement sur les finances.

Le président Donald Trump fait des remarques sur la production d'énergie américaine lors d'une visite au Double Eagle Energy Oil Rig, le mercredi 29 juillet 2020, à Midland, Texas. (AP Photo/Evan Vucci) KEYSTONE

Philipp Dahm Philipp Dahm

Pas le temps ? blue News résume pour toi Un haut responsable d'Exxon Mobil prévient que les États-Unis sont en train d'épuiser rapidement leurs réserves stratégiques de pétrole.

Lorsque le point le plus bas sera atteint, le prix du baril de Brent pourrait atteindre 150 à 160 dollars.

Outre le coût élevé des denrées alimentaires, les prix élevés de l'énergie augmentent l'inflation.

Les consommateurs souffrent également en ce qui concerne les denrées alimentaires, car quelques entreprises se partagent le marché. Montre plus

Le 11 mars, les États-Unis ont annoncé qu’ils allaient puiser dans leurs réserves stratégiques de pétrole en raison de la guerre en Iran. Au total, 172 millions de barils ont été libérés, issus de stocks répartis sur quatre sites dans le sud du pays, comprenant 60 cavernes de sel.

Mais ces réserves sont limitées, prévient le vice-président senior du groupe énergétique Exxon Mobil le 28 mai à New York. « Nous nous approchons d’un niveau de stocks sans précédent », a déclaré Neil Chapman, cité par CNBC, ajoutant : « Je veux dire des niveaux vraiment, vraiment bas. »

«On peut débattre de la question de savoir si l’on atteindra des niveaux très bas dans deux ou trois semaines. Dès que ce seuil sera franchi, les prix s’envoleront», met en garde l’Américain.

160 dollars le baril de pétrole?

Le prix du pétrole Brent pourrait alors grimper jusqu’à 150 à 160 dollars le baril, avertit Chapman. « Une fois que le prix aura atteint un certain niveau, il sera rééquilibré par la destruction de la demande », prédit-il.

La dernière fois que la réserve a été sollicitée remonte à 2022, lors du déclenchement de la guerre en Ukraine. Auparavant, elle l’avait été en 2005, à la suite de l’ouragan Katrina, puis en 1991, pendant la deuxième guerre du Golfe.

C’est une très mauvaise nouvelle pour les Américains, qui se plaignent déjà de voir l’essence dépasser les 4 dollars le gallon dans de nombreuses régions — soit 82 centimes le litre, rappelons-le. Outre les navetteurs, les producteurs doivent eux aussi passer à la caisse, leurs coûts d’exploitation étant plus élevés, notamment en raison du transport.

US inflation increased at its fastest pace in three years in April, driven by higher energy prices amid the war with Iran, and cementing economists' views that the Fed could hold interest rates unchanged well into next year https://t.co/6Oo0qps4WY pic.twitter.com/uGwJYMd6rY — Reuters (@Reuters) May 28, 2026

D’autres dépenses supplémentaires surviennent au pire moment : « Les prix aux États-Unis augmentent plus rapidement que depuis des années », titre le New York Times. Les prix de l’alimentation et de l’énergie atteignent des niveaux inédits depuis des années.

Les prix augmentent

Kevin M. Warsh et la banque centrale américaine n’échapperaient peut-être pas à une hausse des taux d’intérêt destinée à freiner l’inflation, poursuit le New York Times. Une orientation qui, si elle se confirmait, exposerait le tout juste nommé à la tête de la Réserve fédérale des États-Unis à la colère de Donald Trump, lequel souhaite au contraire une baisse du taux directeur.

Mais même si la guerre en Iran prend fin, que les exportations d’énergie reprennent et que la politique monétaire parvient à contenir l’inflation, les prix ne baisseront pas nécessairement pour les consommateurs américains. Et cela ne suffit pas non plus à expliquer pourquoi le roastbeef est aujourd’hui 20 % plus cher qu’il y a un an. Les hausses du bœuf s’inscrivent en effet dans une tendance plus large, marquée par des coûts de production élevés, une offre réduite liée notamment à la diminution des cheptels et à des conditions climatiques défavorables, ainsi qu’une demande qui reste solide.

From the USDA, last month, all food costs are up 3.6% year over year. Whoever cherry picked these numbers, are a drop in the bucket when compared to the rise in prices for other foods. Groceries are not “affordable.” We aren’t stupid, we see how our grocery bills have risen. pic.twitter.com/v6FnTq0Ipx — 5280Curieux (@DenverKVS) May 27, 2026

Cela est également dû au fait que plus de 45 pour cent des bovins américains finissent dans seulement 11 abattoirs, écrit le "New York Times". En ce qui concerne le commerce de gros, les quatre plus grandes entreprises dominent 80 à 85 pour cent du marché, poursuit le journal.

La concentration de l'alimentation fait monter les prix

Et l’industrie de la viande ne fait pas exception: «L’ensemble du système alimentaire américain est remarquablement concentré, exploité et vulnérable», observe le journal américain.

Deux entreprises contrôlent la moitié des ventes de pain frais. Deux groupes détiennent les deux tiers du marché des aliments pour bébés. Et deux marques assurent encore 60% des ventes de carottes.

The backlash over the spike from gas prices was severe and I suspect that the rise of food prices may be worse. Ricky Volpe, an agribusiness professor is estimating the increases to hit 4-4.5%!



The USDA has already projected a 3.2% increase in food prices. pic.twitter.com/p76tGdsIld — Tahra Hoops (@TahraHoops) May 27, 2026

Les grandes entreprises auraient profité de prix supérieurs d’environ 30% entre 2019 et 2025, sans les ramener à la baisse une fois dissipés des facteurs externes tels que la pandémie ou les perturbations des chaînes d’approvisionnement. Selon le journal américain, le manque de diversité et de concurrence constitue un handicap majeur pour les consommateurs américains.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.