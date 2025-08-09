  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Droits de douane Taxés ou épargnés? Les exportateurs d’or dans l’attente d’une décision de la Maison Blanche

ATS

9.8.2025 - 07:56

Les exportations d'or aux Etats-Unis ne seront finalement peut-être pas taxées. La Maison Blanche prévoit de «publier un décret dans un futur proche pour clarifier les informations erronées concernant la taxation des lingots d'or», notamment.

La Suisse est un haut lieu du raffinage de l'or.
La Suisse est un haut lieu du raffinage de l'or.
ATS

Keystone-SDA

09.08.2025, 07:56

09.08.2025, 08:23

Cette annonce d'un futur décret de clarification, transmise vendredi par l'afp, fait suite à une information des douanes américaines qui avait soulevé un vent de panique parmi les spécialistes et sur les marchés. Un document des douanes daté du 31 juillet mais rendu public vendredi indiquait que les lingots d'or d'un kilo et ceux de 100 onces seraient classés comme soumis à des droits de douane.

Il s'agirait en fait d'une «fausse information», a précisé plus tard l'agence Bloomberg, s'appuyant sur une déclaration d'un fonctionnaire qui a requis l'anonymat.

La Maison Blanche prévoit d'émettre prochainement un ordre exécutif pour clarifier les choses. En attendant, les craintes de voir l'or taxé ont fait s'envoler le cours du métal jaune vendredi soir à un nouveau record de 3534,10 dollars l'once (31,1 g), avant de retomber à 3461,40 dollars vers 20h, après la mise au point.

«Dégradation dramatique». Des experts doutent de la santé mentale de Donald Trump

«Dégradation dramatique»Des experts doutent de la santé mentale de Donald Trump

Pour la Suisse, haut lieu du raffinage d'or, une taxation de l'or représenterait un nouveau coup dur, au moment où la Confédération s'est vue infliger jeudi de lourdes surtaxes de 39% sur ses produits entrant aux Etats-Unis.

Les investisseurs ont toujours tenu jusqu'ici pour acquis que l'or était exempté, ainsi que les produits pharmaceutiques qui sont eux sous la menace d'une surtaxe séparée.

Les commerçants retiennent leur souffle

L'Association suisse des fabricants et commerçants de métaux précieux (ASFCMP) avait exprimé son inquiétude vendredi concernant une éventuelle taxation. Une imposition de l'or «rendrait son exportation vers les Etats-Unis économiquement non viable.»

Désormais, «l'opinion dominante était que les métaux précieux refondus par les raffineries suisses et exportés vers les Etats-Unis pourraient être expédiés libres de droits de douane», estime l'Association suisse des fabricants et commerçants de métaux précieux (ASFCMP), ajoutant que la classification douanière des différents produits aurifères n'était pas toujours précise.

Droits de douane. Les Etats-Unis visent l’industrie pharmaceutique suisse

Droits de douaneLes Etats-Unis visent l’industrie pharmaceutique suisse

La faîtière est en discussions avec les autorités suisses, la London Bullion Market Association (LBMA), le World Gold Council (WGC) et des entités américaines clés. Elle rappelle au passage que le secteur «ne dépend pas» que du seul «important» marché étatsunien.

Devant les médias vendredi à Berne, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a déclaré que la Suisse avait été victime d'un mauvais timing concernant le calcul de son excédent commercial de près de 40 milliards de dollars avec les Etats-Unis, qui a poussé Donald Trump a fixé une surtaxe douanière de 39%. Ce calcul repose sur des chiffres de 2024, année où les exportations d'or de Suisse vers les Etats-Unis ont été particulièrement fortes en raison d'une demande boostée par les anticipations d'une taxe.

Les plus lus

Ventes annulées, doutes... - Avec les droits de douane, un vent contraire souffle sur les F-35
Un motard perd la vie au pied du Col du Grand-Saint-Bernard
«Vous aurez une très bonne relation»: Trump assure avoir réconcilié l'Azerbaïdjan et l'Arménie
Nouvelle enquête contre la procureure générale de New York
Convaincant, Yverdon tutoie les sommets du classement
Droits de douane: «la Suisse doit découvrir ce qui la rend unique, comment elle peut se vendre»