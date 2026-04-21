Les exportations horlogères helvétiques ont à nouveau reculé en mars après un sursaut en février, se repliant de 1,0% sur un an à 2,1 milliards de francs. La baisse concerne le premier débouché du secteur, les Etats-Unis, mais aussi l'Arabie saoudit.

Les envois de montres vers les Etats-Unis ont diminué de 1,6% en mars à 398,9 millions de francs (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Sur le marché étasunien, qui constitue 18,9% des exportations de garde-temps, une diminution de 1,6% des envois, à 398,9 millions de francs, a été enregistrée le mois dernier, précise mardi la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) sans donner d'explication à ce fléchissement.

Les exportations ont par contre continué de grimper en flèche en direction de l'Hexagone voisin, de 72,4% à 158,0 millions de francs. «Depuis décembre dernier, la très forte variation affichée par la France ne reflète pas une croissance réelle du marché, mais des réexportations vers d'autres débouchés», souligne la faîtière.

Le Royaume-Uni (+3,2%), la Chine (+4,2%) et Singapour (+4,9%) se sont également inscrits en hausse, tandis que Hong Kong (+0,5%) est resté proche de l'équilibre. A l'inverse, le Japon (-12,6%) et l'Allemagne (-8,5%) ont connu des baisses significatives.

Si la guerre au Moyen-Orient n'a pas encore affecté les exportations horlogères vers les Emirats arabes unis (+0,7%), l'Arabie saoudite a pour sa part connu un net recul de 16,8%.

Pour l'ensemble du trimestre, les exportations horlogères ont augmenté en glissement annuel de 1,4% à 6,2 milliards de francs. Plusieurs marchés importants semblent avoir atteint le creux de la vague, à l'instar du Japon (-0,4%), de Hong Kong (-0,8%) et de la Chine (-0,7%), est-il mentionné.

En mars, par gamme de prix, seules les montres dont le prix export se situe entre 200 et 500 francs ont enregistré une progression, de 15,4%, «en raison d'un effet de base favorable». L'ensemble des autres segments a en revanche affiché un léger recul, de 1,0% en moyenne.

La valeur des exportations a pour sa part été pénalisée par une baisse de 4,0% des montres en métaux précieux ainsi que par une chute de 9,0% des garde-temps en acier. Les volumes ont par contre progressé, totalisant près de 57'000 pièces supplémentaires par rapport à l'année précédente. Cette hausse est principalement portée par les montres bimétallique (+5,9%) ou en acier (+5,8%), et celles fabriquées en autres métaux (+23,8%).