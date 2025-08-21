  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Luxe Les exportations horlogères dopées par les Etats-Unis en juillet

ATS

21.8.2025 - 09:18

Les exportations horlogères suisses en juillet ont nettement rebondi en juillet, portées par les incertitudes liées aux droits de douane américains. En excluant cet effet d'anticipation, elles auraient toutefois légèrement reculé.

La plus forte croissance a été enregistrée par les montres de plus de 3000 francs, au prix export (archives).
La plus forte croissance a été enregistrée par les montres de plus de 3000 francs, au prix export (archives).
ATS

Keystone-SDA

21.08.2025, 09:18

21.08.2025, 09:41

Le mois dernier, les exportations de garde-temps ont progressé de 6,9% sur un an à 2,4 milliards, selon la statistique mensuelle publiée jeudi par la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH).

En anticipation de droits de douane américains élevés, les exportations horlogères helvétiques vers ce marché ont bondi de 45,0%. «Ce mouvement essentiellement destiné à constituer des stocks locaux, ne renseigne pas sur l'état réel de la demande», souligne la FH. Sans cet effet, la branche affiche un repli de 0,9% sur un an, calcule la faîtière.

Le marché nippon inscrit en revanche une forte contraction (-10,1%), tout comme la Chine (-6,5%). Hong Kong (+4,6%) et Singapour (+14,8%) ont sensiblement progressé, tandis que le Royaume-Uni est resté stable (+0,2%).

Les montres en métaux précieux (+5,3%), en acier (+9,1%) et bimétalliques (+16,9%) ont concentré l'essentiel de la valeur exportée.

Les volumes sont restés stables (+0,3%), avec plus de 1,4 million de pièces écoulées à l'international.

Par catégories de prix, les montres dont le prix export se situe entre 200 et 500 francs (+7,3%) ainsi que celles dépassant 3000 francs (+9,4%) ont affiché des progressions soutenues. L'entrée de gamme, inférieure à 200 francs, s'est contractée de 1,9%.

Les plus lus

Quand Melania Trump se mêle de politique et écrit à Poutine
L'Anglaise la plus âgée de tous les temps veut fêter ses 116 ans tranquille!
«Elle s'excuse de faire rouler ce train?»
Un jubilé et ses émotions douchés par un trouble-fête
«On aurait peut-être dû réagir plus tôt» - Shaqiri tacle Magnin !
«Abus de pouvoir», «fuites»: le renseignement américain dans la tourmente