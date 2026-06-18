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Luxe Les exportations horlogères se stabilisent en mai

ATS

18.6.2026 - 08:27

Les exportations horlogères suisses sont revenues à la stabilité en mai, après avoir fortement chuté le mois antérieur. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont enregistré d'importantes progressions, soutenues par un effet de base favorable.

Les exportations horlogères ont bondi de 12,3% sur un an aux Etats-Unis, après une forte contraction de 16,6% en avril due à une base de comparaison défavorable. (archive)
Les exportations horlogères ont bondi de 12,3% sur un an aux Etats-Unis, après une forte contraction de 16,6% en avril due à une base de comparaison défavorable. (archive)
ATS

Keystone-SDA

18.06.2026, 08:27

18.06.2026, 09:18

Les exportations horlogères helvétiques affichent ainsi une légère progression, de 0,4% sur un an, le mois dernier, selon les données mensuelles de la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) publiées jeudi. Leur valeur totale s'est établie à 2,1 milliards de francs, contribuant à atténuer le recul cumulé observé sur les cinq premiers mois de l'année, lequel affiche désormais 3,1%.

En termes de marchés, ces exportations ont bondi de 12,3% en glissement annuel au pays de l'oncle Sam, après une forte contraction de 16,6% en avril due à une base de comparaison défavorable, qui s'explique par le fait qu'en 2025 de nombreux acheteurs américains avaient anticipé la hausse des taxes douanières en important davantage.

Elles se sont également envolées de 24,9% au Royaume-Uni (+24,9%), toujours en raison d'un effet de base favorable. La France a conservé sa deuxième place parmi les principaux débouchés, affichant une croissance conséquente de 57,0%, «portée par son rôle de plateforme logistique depuis décembre 2025».

Hong Kong (+3,4%) a de son côté confirmé les signes d'une reprise graduelle, selon la FH, tandis que la Chine a de nouveau fait preuve d'une forte volatilité, avec un recul de 21,4%. Le Japon (-3,5%) a poursuivi sa trajectoire baissière, à l'instar des Emirats arabes unis (-13,5%) et de l'Allemagne (-18,0%), qui ont également connu des replis significatifs.

Modèles bimétalliques plébiscités

Concernant les différentes gammes de prix, leur évolution s'est révélée contrastée. Les montres du segment supérieur ont enregistré une progression de 3,7%, tandis que les garde-temps dont le prix export est compris entre 500 et 3000 francs ont accusé un recul de 17,2%. À l'inverse, le segment des montres affichant un prix export compris entre 200 et 500 francs a connu une forte croissance, avec une hausse de 23,6%.

Par ailleurs, la baisse des exportations de montres en métaux précieux (-7,2%) ainsi que de celles en acier (-5,4%) n'a pas été compensée par la progression des modèles bimétalliques (+34,0%).

En volume, les expéditions ont été pénalisées par la forte contraction des montres en acier (-9,6%), laquelle n'a pu être contrebalancée par la hausse des garde-temps de la catégorie Autres matières (+17,3%). Au total, cette évolution s'est traduite par une diminution de près de 14'000 montres exportées, note la FH.

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